Физики из Университета Британской Колумбии предположили, что загадочные сбои в работе Большого адронного коллайдера могут быть вызваны частицами темной материи.

Внутри Большого Адронного Коллайдера учёными-физиками уже несколько лет регистрируются странные сигналы, которые получили название «НЛО» – «неидентифицированные падающие объекты» (unidentified falling objects). Это внезапные сбои в протонном пучке, которые, как считается, вызваны микроскопическими частицами пыли, попадающими в пучок. При этом остаются неясными причины, вызывающие подъём пыли. Изображение: ScienceAlert

Физики Сюньюй Лян и Ариэль Житницкий из Университета Британской Колумбии предложили неожиданное объяснение: они связывают эти сбои с темной материей. Ученые изучают гипотетическую форму темной материи – аксионные кварковые сгустки (AQN). Эти плотные макроскопические объекты могут иметь массу до одного килограмма.

По их расчетам, если такой сгусток проходит через Землю на расстоянии до 100 километров от коллайдера, он создает микроскопическую акустическую ударную волну. Эта волна способна вызвать слабую вибрацию, которая сбивает частицы пыли с внутренних поверхностей ускорителя. Попадая в протонный пучок, пыль провоцирует сбой – тот самый «неидентифицированный падающий объект».

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Специалисты подсчитали, что сила этих сигналов может быть примерно впятеро больше фонового шума и имеет характерный паттерн: три или более сбоя в течение двух секунд в разных точках двадцатисемикилометрового кольца коллайдера. Важно и то, что для проверки этой гипотезы не требуется дорабатывать оборудование – в коллайдере уже установлены системы мониторинга пучка, которые могут зафиксировать такие события.

Ученые предлагают проанализировать уже собранные данные в поисках таких совпадений. В перспективе этот метод можно использовать и на других ускорителях частиц, тем самым создав своего рода планетарную сеть для поиска макроскопических объектов темной материи. Если гипотезу удастся доказать, это станет первым прямым обнаружением темной материи и откроет новое направление в физике.