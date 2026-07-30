Археологи с помощью лазерного сканирования из космоса обнаружили в бразильской Амазонии сотни гигантских геоглифов — земляных сооружений, оставленных загадочной цивилизацией Акири. По оценкам ученых, ее население могло достигать 3 миллионов человек.

Под густым пологом амазонского леса скрывались сотни гигантских земляных сооружений. Лазерное сканирование с воздуха позволило археологам заглянуть под кроны деревьев и обнаружить следы цивилизации, которая существовала здесь две с половиной тысячи лет назад.

Изображение: Мартти Пярсинен

Группа специалистов под руководством Мартти Пярссинена из Хельсинкского университета провела лазерную съемку территории площадью 4500 квадратных километров в бразильском штате Акри. Результаты впечатляют: выявлено 396 ранее неизвестных геоглифов — огромных геометрических фигур, вырезанных в земле в виде рвов и валов.

реклама

Специалисты назвали цивилизацию Акири — по имени реки, которая протекает через этот регион. В языке местных индейцев слово означает «река кайманов». Геоглифы строились между 600 годом до нашей эры и 850 годом нашей эры. Люди жили в больших общинных домах рядом с этими сооружениями, выращивали кукурузу и тыкву. Центры служили местами собраний, политических решений и ритуалов.

На сегодняшний день известно около 1700 геоглифов в этом регионе. Однако ученые полагают, что общее число может превышать 20 тысяч — большинство из них пока скрыто под лесом. По расчетам исследователей, для строительства одного такого сооружения требовалось около 300 человек. В период расцвета, между 100 и 300 годами нашей эры, численность цивилизации могла достигать от 1,25 до 3 миллионов человек.

Примерно в 850–950 годах нашей эры геоглифы перестали строить. Причины коллапса остаются загадкой, но, возможно, он совпал с упадком других крупных доколумбовых цивилизаций — майя в Центральной Америке и культур Тиуанако и Уари в Андах. Похожие геоглифы найдены и в Перу — знаменитые линии Наска, но они расположены на расстоянии 1700 километров и, скорее всего, не связаны с цивилизацией Акири.