Титан, сапфир и индиго — лимитированные Casio Oceanus Manta.

Японская компания Casio вывела на американский рынок ограниченную серию часов Oceanus Manta S7000. Модель, которая уже выходила в Японии в апреле, теперь доступна в США. Всего будет выпущено 800 экземпляров по цене $1900.

©Casio

Корпус и браслет изготовлены из титана с карбид-титановым покрытием, устойчивым к царапинам. Вес часов — 83 грамма. Толщина корпуса — 9,5 мм, что немного для аналоговых часов с солнечной подзарядкой и Bluetooth.

©Casio

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Главная дизайнерская особенность — три дополнительных циферблата из белого перламутра, окрашенного натуральным индиго. Этот краситель традиционно производят в префектуре Токусима. Основной циферблат защищен двойным сапфировым стеклом с антибликовым покрытием. Безель также выполнен из сапфира с синим градиентным напылением.

©Casio

Внутри установлена система Tough Solar — подзарядка от любого источника света. Точность хода обеспечивает радиоуправление Multi-Band 6, сверяющее время с сигналами атомных часов. Bluetooth позволяет синхронизировать часы со смартфоном: автоматически устанавливать местное время, управлять мировым временем в 38 часовых поясах, сохранять данные о местоположении и находить телефон.

Водонепроницаемость часов — до 100 метров. В комплекте — тахиметр, секундомер и вечный календарь. Батарея держит заряд пять месяцев при обычном использовании. Если активировать энергосберегающий режим, часы продолжат работать до 19 месяцев без дополнительной подзарядки.