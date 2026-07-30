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Global_Chronicles
Культовый Winamp Player возродится в 2027 году с музыкальным каталогом Deezer
Winamp объявил о партнерстве с Deezer. Новая версия культового аудиоплеера выйдет в первой половине 2027 года и объединит стриминг, локальные файлы, подкасты и радио.
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Winamp, легендарный музыкальный плеер, известный с конца 1990-х, готовится к перезапуску. Компания заключила стратегическое партнерство с Deezer, чтобы выпустить новую версию плеера в первой половине 2027 года. Подписка на стриминг будет работать на технологиях Deezer.

©Deezer

Новый Winamp Player не ограничится только стримингом. В одном интерфейсе объединят платную подписку с доступом к глобальному каталогу Deezer, локальные файлы пользователя, интернет-радио, подкасты и облачные коллекции. Разработчики обещают гибкие настройки интерфейса, социальные функции и новые способы поиска и организации музыки. Winamp напоминает, что больше 25 лет назад он изменил способ прослушивания цифровой музыки. Сейчас компания считает, что концепция плеера почти не менялась за последнее десятилетие и намерена снова бросить вызов индустрии.

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По словам генерального директора Winamp Group Александра Сабунджяна, партнерство с Deezer дает доступ к современной стриминговой инфраструктуре и богатому каталогу, а сама компания сосредоточится на создании уникального продукта, который соберет все, что слушают пользователи, в одном месте. Коммерческий директор Deezer Жюльен Дельбур отметил, что Deezer был частью цифровой трансформации музыки наравне с Winamp и теперь компания поможет возродить этот культовый бренд. Новый плеер должен выйти в первой половине 2027 года. Больше деталей обещают позже. Winamp Group котируется на биржах Euronext в Париже и Брюсселе.

#стриминг #winamp #deezer #музыкальный плеер
Источник: newsroom-deezer.com
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