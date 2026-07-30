Ученые обнаружили в Кении следы возрастом 1,43 миллиона лет, которые принадлежали гомининам неожиданно крупного телосложения.

На берегу древнего озера в северной Кении сохранились отпечатки ног, оставленные группой древних людей около 1,43 миллиона лет назад. Эти следы, найденные на участке GaJi10 в формации Куби-Фора, дают редкую возможность увидеть сцену из жизни ранних гомининов.

Фото: Кей Беренсмейер / Институт эволюционной антропологии им. Макса Планка

Группа специалистов из США и Кении под руководством Кевина Хаталы из Университета Чатема и Института эволюционной антропологии Макса Планка в Лейпциге изучила 21 отпечаток, принадлежащий как минимум восьми особям. Большинство из них двигались на запад, один человек шел в противоположную сторону. Следы сохранились в мелководье — слое ила глубиной от двух до десяти сантиметров, который быстро заполнился песком и оказался погребен под более поздними отложениями. Рядом с гомининами оставили свои следы бегемоты, птицы и копытные.

Самое неожиданное в этой находке — размеры. Рост некоторых особей достигал 1,8 метра, а вес — 75 килограммов. Для сравнения: предыдущие реконструкции вида Paranthropus boisei, которому, скорее всего, принадлежат следы, рисовали более скромные фигуры. Ранее считалось, что самые высокие представители этого вида едва превышали 160 сантиметров.

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Поскольку костей не нашли, авторы работы рассчитывали рост и массу по размерам отпечатков. Они применили две модели: одну с пропорциями тела, характерными для P. boisei, другую — для H. erectus. В обоих случаях цифры оказались выше прежних оценок. По модели P. boisei рост варьировался от 1,31 до 1,81 метра, вес — от 40 до 75 кг. Все семь измеренных особей оказались выше среднего для этого вида, а четыре — выше самого крупного из известных скелетных останков. По модели H. erectus показатели получились еще более внушительными. Это ставит ученых перед выбором: анатомия стопы говорит о P. boisei, а размеры больше подходят H. erectus.

Строение стопы указывает на P. boisei: плоский свод, большой палец, отклоненный от остальных почти на 40 градусов, и особая походка — от пятки к носку, отличающаяся от современной. Однако крупные размеры больше похожи на Homo erectus, который тоже жил в этом регионе. Ученые признают: определить вид пока невозможно, но продолжают склоняться к P. boisei.

Следы также могут рассказать о социальном поведении. Несколько крупных особей двигались в одном направлении, не наступая друг на друга, — возможно, они были частью одной группы или, по крайней мере, мирно сосуществовали в одно время. Судя по размерам, все восемь особей были взрослыми самцами. Соавтор исследования Нил Роуч из Гарвардского университета отмечает: вероятно, самцы собирались вместе, чтобы чувствовать себя в безопасности среди бегемотов и хищников, бродивших по берегам древнего озера.