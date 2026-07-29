Создателю Telegram Павлу Дурову в России может грозить пожизненное заключение по статье о содействии терроризму.

Владимир Жеребенков, представляющий интересы защиты, заявил, что основателю Telegram грозит самое суровое наказание. Инкриминируемая Дурову статья о пособничестве террористам позволяет приговорить его к содержанию под стражей до конца жизни.

Изображение - ChatGPT

Жеребенков не исключил, что в процессе следствия перечень обвинений может расшириться — Дурову могут вменить и другие эпизоды, предусмотренные Уголовным кодексом. Адвокат также предположил, что суд изберет для Дурова меру пресечения заочно.

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По словам Жеребенкова, это стандартная процедура перед запросом на выдачу обвиняемого. Российские власти через Интерпол добиваются передачи подследственного, и Дурова, вероятно, ожидает та же участь. Конкретные статьи, которые могут быть добавлены, пока не раскрываются.