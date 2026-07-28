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Global_Chronicles
Спрос на операторов дронов в России растет: оклады доходят до 200 000 ₽
Исследование Mega-Personal показало, что на гражданском рынке РФ растет потребность в специалистах, работающих с беспилотниками.
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Рынок гражданских беспилотников в РФ уже вышел за рамки хобби и военной тематики. Дроны закрепились в строительстве, агросекторе, логистике, геодезии и медиа, а вместе с этим вырос спрос на людей, которые умеют с ними работать и обслуживать всю сопутствующую инфраструктуру.  

 

Mega-Personal отмечает, что на коммерческих проектах операторы дронов могут зарабатывать до 200 000 ₽ в месяц, а типичный диапазон для квалифицированных специалистов составляет 80 000–120 000 ₽. При этом вход в профессию остается относительно доступным: обязательное высшее образование требуется не всегда, а на первый план выходят технические навыки, практика и понимание специфики отрасли, где используют БПЛА.  

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Вокруг беспилотников формируется целая экосистема профессий. Оператор отвечает за управление аппаратами, маршрут и выполнение задач. Техник-эксплуатант занимается обслуживанием, диагностикой и настройкой оборудования, инженер-конструктор разрабатывает и испытывает новые системы. Отдельное направление — аналитики данных, которые работают с материалами аэросъемки и строят цифровые модели по полученным данным. Есть и специалисты по правовым вопросам и безопасности, которые следят за соблюдением норм при полетах.  

Рынок уходит от восприятия дрона как отдельного гаджета. Работодатели все чаще ищут сотрудников, которые совмещают навыки управления БПЛА с опытом в конкретной сфере — будь то сельское хозяйство, стройка, геодезия или промышленность. Михаил Виницкий из стартапа Versta подчеркивает, что широкое гражданское применение упирается не только в дефицит операторов, но и в отсутствие развитой системы координации полетов: без нее несколько аппаратов на одной площадке создают риски.  

Освоить эту область можно в колледжах, вузах или окончив специализированные курсы. В самой ближайшей перспективе потребность вырастет не только в операторах, но и в инженерах, аналитиках и разработчиках, которые умеют внедрять беспилотные решения в реальные бизнес-процессы.

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Источник: gazeta.press
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