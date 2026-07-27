Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
BYD разрабатывает гуманоидного робота Xiao Di для работы продавцом в автосалонах
Китайский автопроизводитель BYD присоединился к гонке гуманоидных роботов. Слив информации из выставочного центра в Чжэнчжоу раскрыл детали проекта Xiao Di — робота, который будет работать консультантом в автосалонах.
реклама

Компания BYD, известная производством электромобилей, готовит собственного гуманоидного робота. Проект Xiao Di, о котором стало известно из случайно опубликованного и быстро удаленного поста в соцсетях, составит конкуренцию Tesla Optimus и Xpeng Iron.

 ©BYD

Согласно утекшим данным, робот Xiao Di имеет рост 160 см и вес 59 кг. Он оснащен 31 степенью свободы в руках, ногах, корпусе и шее, что обеспечивает плавность движений. Руки робота могут захватывать предметы весом до 1 кг с точностью до 1 мм. Система кругового обзора в реальном времени строит 3D-модель окружения, распознает объекты, лица, жесты и движение губ. Мультимодальный интерфейс позволяет вести разговор на шести диалектах и шести иностранных языках.

©BYD

реклама

Название Xiao Di переводится как «маленький BYD». Интересно, что в компании относят робота к женскому полу. Вице-президент BYD Стелла Ли ранее говорила, что в каждом автосалоне компании могут работать два-три таких робота-консультанта. Они будут встречать посетителей, рассказывать об электромобилях и проводить демонстрации. Публичный дебют прототипа ожидается в августе. BYD планирует использовать Xiao Di не только в шоу-румах, но и на собственных заводах.

#китай #ии #byd #автопром #xpeng #tesla optimus #гуманоидный робот #xiao di
Источник: ithome.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский ДВС выключает цилиндры поворотом на 90°, расширяя диапазон дизель-генератора до 25-100%
В России представили бульдозер с трансмиссией без гидравлики и масла
Археологи представили золотые сокровища с затонувшего у берегов Хорватии византийского корабля
Космический корабль Starship компании SpaceX вывел на орбиту спутники Starlink во время испытания
Денис Коломенцев: говорить о технологическом суверенитете промышленности и авиации в РФ пока рано
Бывший аналитик ЦРУ Джонсон назвал главное отличие россиян от американцев
SpaceX провела испытания сверхтяжёлой ракеты Starship после двух переносов
Раскопки в Швейцарии привели к обнаружению римского золота и казарм возрастом 2000 лет
Ugreen выпускает ультратонкую зарядку на 100 Вт, способную заряжать даже ноутбук
Энтузиаст протестировал Radeon RX 590 и сравнил результаты с RX 580 в нескольких играх
Исследователи изучили плотины возрастом 4500 лет рядом с Красной пирамидой в Египте
Казахстан арестовал активы оператора месторождения Кашаган из-за штрафа почти на $5 млрд
Anthropic представила более экономичную модель ИИ Claude Opus 5 для решения повседневных задач
Главком ВМФ России сообщил о скором возвращении крейсера «Адмирала Нахимова» в состав флота
В сети появились рендеры новых часов Casio G-Steel GST-B1000
В США почти 2000 человек заразились паразитом через салат
В Германии запустили самобалансирующийся Monocab – поезд, удерживающий равновесие на одном рельсе
Двузначный рост стоимости процессоров Snapdragon поднимет цены на Android-устройства
Обсуждение дизайна новых купюр евро вызвало в соцсетях волну язвительных комментариев и пародий
«Росатом» начнёт активное строительство АЭС «Балхаш» в Казахстане в 2027 году

Популярные статьи

5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 1. Холодный космос
Обзор фильма «Обсессия»: это вовсе не ужасы, а нечто другое
Полный разбор и восстановление ретро-ПК 1997 года выпуска
5 фантастических сериалов с небанальной историей, где есть о чем подумать. Часть 2. Игры с разумом
Личный ТОП-7 саундтреков из фильмов, которые невозможно забыть
Выбор блока питания для текущей конфигурации ПК и последующих апгрейдов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter