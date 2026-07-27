Китайский автопроизводитель BYD присоединился к гонке гуманоидных роботов. Слив информации из выставочного центра в Чжэнчжоу раскрыл детали проекта Xiao Di — робота, который будет работать консультантом в автосалонах.

Компания BYD, известная производством электромобилей, готовит собственного гуманоидного робота. Проект Xiao Di, о котором стало известно из случайно опубликованного и быстро удаленного поста в соцсетях, составит конкуренцию Tesla Optimus и Xpeng Iron.

©BYD

Согласно утекшим данным, робот Xiao Di имеет рост 160 см и вес 59 кг. Он оснащен 31 степенью свободы в руках, ногах, корпусе и шее, что обеспечивает плавность движений. Руки робота могут захватывать предметы весом до 1 кг с точностью до 1 мм. Система кругового обзора в реальном времени строит 3D-модель окружения, распознает объекты, лица, жесты и движение губ. Мультимодальный интерфейс позволяет вести разговор на шести диалектах и шести иностранных языках.

©BYD

реклама

Название Xiao Di переводится как «маленький BYD». Интересно, что в компании относят робота к женскому полу. Вице-президент BYD Стелла Ли ранее говорила, что в каждом автосалоне компании могут работать два-три таких робота-консультанта. Они будут встречать посетителей, рассказывать об электромобилях и проводить демонстрации. Публичный дебют прототипа ожидается в августе. BYD планирует использовать Xiao Di не только в шоу-румах, но и на собственных заводах.