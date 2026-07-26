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Global_Chronicles
Помощник президента Николай Патрушев высказался про неучастие кораблей ВМФ РФ в параде в Петербурге
Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал отмену традиционного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2026 году. По его словам, боевые корабли должны заниматься военными задачами, а не участвовать в показательных мероприятиях.
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В этом году День Военно-морского флота в Северной столице прошел без традиционного парада кораблей. Помощник президента России пояснил, с чем связано такое решение.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию, в разговоре с представителями СМИ заявил, что переброска боевых судов в Петербург исключительно для показа публике не оправдана. По его словам, это отвлекает экипажи и технику от выполнения прямых обязанностей. Главная задача флота — обеспечение безопасности и решение военных вопросов, а не демонстрация силы на праздничных мероприятиях. При этом Патрушев допустил проведение парада в будущем, но с существенным сокращением количества задействованных единиц. Он подчеркнул, что большое скопление кораблей в одной точке не свидетельствует о боеспособности флота. Важнее, чтобы каждое судно находилось там, где оно действительно необходимо. Решение об отмене парада, по его словам, принято исходя из этих соображений.

#санкт-петербург #вмф #патрушев #боевые корабли #военно-морской парад #день вмф #морская коллегия
Источник: kp.ru
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