Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев прокомментировал отмену традиционного военно-морского парада в Санкт-Петербурге в 2026 году. По его словам, боевые корабли должны заниматься военными задачами, а не участвовать в показательных мероприятиях.

В этом году День Военно-морского флота в Северной столице прошел без традиционного парада кораблей. Помощник президента России пояснил, с чем связано такое решение.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

Николай Патрушев, возглавляющий Морскую коллегию, в разговоре с представителями СМИ заявил, что переброска боевых судов в Петербург исключительно для показа публике не оправдана. По его словам, это отвлекает экипажи и технику от выполнения прямых обязанностей. Главная задача флота — обеспечение безопасности и решение военных вопросов, а не демонстрация силы на праздничных мероприятиях. При этом Патрушев допустил проведение парада в будущем, но с существенным сокращением количества задействованных единиц. Он подчеркнул, что большое скопление кораблей в одной точке не свидетельствует о боеспособности флота. Важнее, чтобы каждое судно находилось там, где оно действительно необходимо. Решение об отмене парада, по его словам, принято исходя из этих соображений.