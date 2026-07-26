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Global_Chronicles
Дмитрий Песков раскрыл детали графика отпусков сотрудников администрации президента
Официальный представитель Кремля рассказал, как обстоят дела с отпусками в администрации президента России.
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Представитель Кремля раскрыл некоторые детали организации отдыха в администрации президента. Он объяснил, как плотный график влияет на планы его сотрудников.

 

Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

По словам Дмитрия Пескова, у каждого сотрудника своя ситуация с отпуском. Всё зависит от текущих задач и вовлечённости в подготовку мероприятий. При этом глава Российской Федерации Владимир Путин точно не звонит своим подчиненным, когда они отдыхают.

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Раньше планировать отпуск было проще. Сотрудников не отвлекали рабочими вопросами из-за отсутствия спецсвязи. Теперь из-за насыщенного графика стало сложнее. Сам пресс-секретарь президента РФ признался, что раньше старался уходить на отдых в те же недели, что и президент. Сейчас это почти невозможно. В минувшем году пришлось экстренно отменять все планы из-за внезапной командировки на Аляску.

#дмитрий песков #отпуск #рабочий график #администрация президента #пресс-секретарь #отпуск сотрудников кремля #пресс-секретарь путина
Источник: kp.ru
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