Россияне все чаще обращают внимание на иностранные мессенджеры. Во втором квартале интерес к таким сервисам вырос на 26%, а лидером по темпам прироста стал турецкий BiP.

Жители России продолжают осваивать зарубежные приложения для общения. Согласно подсчетам МТС AdTech, во втором квартале количество обращений к иностранным мессенджерам выросло на 26% относительно предыдущего трехмесячного периода. При этом доля иностранных сервисов по-прежнему значительно уступает популярным отечественным платформам.

Изображение - ChatGPT

Среди всех зарубежных приложений быстрее всего наращивает присутствие турецкий сервис BiP. За апрель, май и июнь его постоянная аудитория в России подскочила на 120% и превысила 4,3 млн человек. Для сравнения: годом ранее приложение насчитывало всего 6,6 тыс. пользователей. Почти в два раза выросла аудитория южнокорейского KakaoTalk — до 1,26 млн. Прирост у WeChat и Gem Space составил 17% и 11% соответственно.

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Абсолютным лидером по числу пользователей остается американский Imo. Сейчас его аудитория насчитывает 12,2 млн человек, хотя квартальный рост оказался скромным — всего 1%. Некоторые сервисы, напротив, теряют пользователей. SimpleX лишился 41% аудитории, Discord — 8%, Telega — 1%.

Самую крупную долю среди пользователей иностранных мессенджеров составляют люди от 35 до 44 лет — 30%. Почти четверть (21%) приходится на возраст 25-34 года, 19% — на 45-54 года. Операторы связи тоже фиксируют эти изменения. В "МегаФоне" отметили прирост BiP на 32%, KakaoTalk на 98%, WeChat на 10%. В "Вымпелкоме" динамику объясняют тем, что люди ищут запасные варианты на случай блокировок в Telegram.

Эксперты полагают, что массового исхода пользователей на зарубежные платформы не произойдет. Скорее всего, люди просто начнут использовать несколько приложений одновременно. Основная причина установки иностранных мессенджеров — необходимость поддерживать связь с близкими за границей.