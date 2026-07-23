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Global_Chronicles
Primate Labs выпустила Geekbench 7 с поддержкой CUDA и новым подходом к многопоточности
Primate Labs официально представила Geekbench 7 — крупное обновление популярного бенчмарка. В новой версии изменили принцип расчета многопоточных результатов, добавили тесты для игр и поддержку CUDA.
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В Geekbench 7 разработчиками было принято решение изменить подход к измерению многопоточной производительности. Если раньше тест нагружал все ядра процессора независимо от типа задачи, то теперь система имитирует реальное поведение приложений.

© Primate Labs

В новой версии многопоточный режим включается только для тех рабочих нагрузок, которые в реальной жизни используют несколько ядер. Например, веб-браузеры работают преимущественно в одном потоке, поэтому тест HTML5 Browser исключили из многопоточного набора. Это позволяет получать оценки, которые ближе к тому, что пользователь видит в повседневных сценариях. Эталонным процессором стал AMD Ryzen 7 7700 с результатом 2500 баллов, заменив Intel Core i7-12700. Из-за этого сравнивать результаты Geekbench 6 и 7 напрямую некорректно.

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Среди новых тестов — сжатие видео AV1, кодирование аудио Opus и генерация субтитров через модель Whisper от OpenAI. В GPU-секцию добавили задачи по улучшению изображений с помощью нейросетей, отслеживанию лиц и трассировке лучей. Самое значительное нововведение — поддержка CUDA наравне с OpenCL, Vulkan и Metal. Для RTX 4070 разница между CUDA и OpenCL составляет 236 тысяч баллов против 163 тысяч, у RTX 4090 — 444 тысячи против 252 тысяч.

#gpu #cpu #производительность #тестирование #бенчмарк #cuda #многопоточность #geekbench 7 #primate labs
Источник: notebookcheck.net
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