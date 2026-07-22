BYD начала масштабный набор персонала на производственной базе в специальной зоне сотрудничества Шэньчжэнь-Шаньтоу. Компания открыла более 9000 вакансий, одновременно наращивая выпуск автомобилей для мирового рынка.

Китайский автопроизводитель продолжает расширять производственные мощности вслед за увеличением зарубежных поставок. Новый этап развития сопровождается крупнейшей кампанией по найму сотрудников на одном из ключевых предприятий компании. BYD объявила о наборе более 9000 работников на промышленной базе в специальной зоне сотрудничества Шэньшань. Компания ищет операторов, технических специалистов, инспекторов качества и руководителей для предприятий в Эбу и Сяомо.

Изображение: CarNewsChina

Наибольшее количество вакансий открыло 11-е подразделение в парке Сяомо, где требуются 4800 сотрудников. Еще 1200 человек планируют принять в 15-е подразделение этого же комплекса, а 2000 вакансий доступны на площадке в Эбу. Для операторов предлагают зарплату от 5000 юаней в месяц, технические специалисты могут рассчитывать на доход до 10 000 юаней (эквивалентно 116 100 ₽), а старшие инженеры и конструкторы пресс-форм — от 15 000 до 20 000 юаней (эквивалентно 174 000–232 000 ₽).

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Расширение связано с ростом зарубежных продаж. В 2025 году BYD реализовала за пределами Китая 1,05 миллиона легковых автомобилей и пикапов, что на 145% превысило показатель предыдущего года. За первые шесть месяцев 2026 года экспортные продажи достигли около 789 400 автомобилей, увеличившись на 70% в годовом выражении. Одновременно компания продолжает локализовать производство в Бразилии, Венгрии и Таиланде. Общий экспорт автомобилей из Китая за прошлое полугодие превысил 5 миллионов единиц.