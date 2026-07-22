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Global_Chronicles
BYD нанимает более 9000 сотрудников на фоне роста экспорта
BYD начала масштабный набор персонала на производственной базе в специальной зоне сотрудничества Шэньчжэнь-Шаньтоу. Компания открыла более 9000 вакансий, одновременно наращивая выпуск автомобилей для мирового рынка.
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Китайский автопроизводитель продолжает расширять производственные мощности вслед за увеличением зарубежных поставок. Новый этап развития сопровождается крупнейшей кампанией по найму сотрудников на одном из ключевых предприятий компании. BYD объявила о наборе более 9000 работников на промышленной базе в специальной зоне сотрудничества Шэньшань. Компания ищет операторов, технических специалистов, инспекторов качества и руководителей для предприятий в Эбу и Сяомо.

Изображение: CarNewsChina

Наибольшее количество вакансий открыло 11-е подразделение в парке Сяомо, где требуются 4800 сотрудников. Еще 1200 человек планируют принять в 15-е подразделение этого же комплекса, а 2000 вакансий доступны на площадке в Эбу. Для операторов предлагают зарплату от 5000 юаней в месяц, технические специалисты могут рассчитывать на доход до 10 000 юаней (эквивалентно 116 100 ₽), а старшие инженеры и конструкторы пресс-форм — от 15 000 до 20 000 юаней  (эквивалентно 174 000–232 000  ₽).

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Расширение связано с ростом зарубежных продаж. В 2025 году BYD реализовала за пределами Китая 1,05 миллиона легковых автомобилей и пикапов, что на 145% превысило показатель предыдущего года. За первые шесть месяцев 2026 года экспортные продажи достигли около 789 400 автомобилей, увеличившись на 70% в годовом выражении. Одновременно компания продолжает локализовать производство в Бразилии, Венгрии и Таиланде. Общий экспорт автомобилей из Китая за прошлое полугодие превысил 5 миллионов единиц.

#электромобили #byd #набор персонала #экспорт автомобилей #автопром китая
Источник: carnewschina.com
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