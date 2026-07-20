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Global_Chronicles
Впервые обнаружена атмосфера у экзопланеты в 5,6 раз массивнее Земли в пригодной для жизни зоне
Астрономы впервые получили подтверждение существования атмосферы у каменистой экзопланеты, расположенной в обитаемой зоне своей звезды.
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При поиске потенциально пригодных для жизни миров астрономы оценивают не только размеры планеты и ее расстояние до звезды. Не менее важную роль играет атмосфера, поскольку именно она влияет на условия, которые могут существовать на поверхности небесного тела.

 Изображение: Live Science     

Международная группа астрономов впервые подтвердила существование атмосферы у каменистой экзопланеты, расположенной в обитаемой зоне другой звездной системы. И это планета LHS 1140 b, которая обращается вокруг красного карлика примерно в 48 световых годах от Земли.

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Для наблюдений специалисты использовали спектрограф WINERED, установленный на телескопе Magellan Clay. Во время прохождения планеты перед своей звездой прибор зафиксировал гелий, который покидает верхние слои атмосферы. Именно этот сигнал позволил подтвердить, что планета сохранила газовую оболочку.

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До настоящего времени астрономы обнаруживали атмосферы у газовых гигантов, субнептунов и некоторых каменистых экзопланет. Однако для планеты земного типа, расположенной в области, где при благоприятных условиях может существовать жидкая вода, подобное подтверждение получили впервые.

При этом открытие не означает обнаружение жизни. Пока специалисты подтвердили только присутствие гелия в верхних слоях атмосферы. Следующим этапом станет изучение ее полного химического состава. Если дальнейшие наблюдения выявят более тяжелые газы, включая азот и углекислый газ, это поможет лучше понять условия на поверхности LHS 1140 b и оценить ее пригодность для существования жизни.

#космос #nasa #астрономия #телескоп #экзопланета #космические исследования #поиск жизни #lhs 1140 b #атмосфера планеты
Источник: livescience.com
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