Компании, включая SpaceX, Blue Origin и Starcloud, подали заявки в Федеральную комиссию по связи США на запуск свыше миллиона спутников для орбитальных дата-центров. Китай также анонсировал аналогичную программу. Кроме того, Reflect Orbital планирует вывести 50 тысяч зеркал для отражения солнечного света на Землю после заката.
Изображение: Space.com
Все эти аппараты должны находиться в одной орбитальной плоскости вдоль линии терминатора - границы дня и ночи. Так они получают постоянный доступ к солнечному свету. По словам профессора астронавтики Бирмингемского университета Хью Льюиса, спутники выстроятся в плотный ряд и будут двигаться в одном направлении. Он назвал последствия для ночного неба катастрофическими.
Компьютерное моделирование показывает, что искусственное кольцо будет появляться дважды в сутки – вечером и перед рассветом. Его свечение перекроет все звезды и планеты. Рассеянный свет будет освещать небо еще два часа после того, как кольцо скроется за горизонтом.
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Американское астрономическое общество раскритиковало решение FCC выдать лицензию Reflect Orbital на тестовый запуск. Ведомство заявило, что влияние на оптическую астрономию не входит в его полномочия. Астрономы указывают, что другого регулирующего органа в США нет. По словам астронома Саманты Лоулер, если FCC не занимается этой проблемой, то ею не занимается никто. Ранее астрономы хвалили SpaceX за попытки затемнить спутники Starlink с помощью темной краски, но увеличение их размера свело эти усилия на нет.