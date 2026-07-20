Астрономы бьют тревогу из-за планов запуска более миллиона спутников и 50 тысяч космических зеркал. Они создадут на небе светящуюся полосу, видимую из любой точки Земли.

Компании, включая SpaceX, Blue Origin и Starcloud, подали заявки в Федеральную комиссию по связи США на запуск свыше миллиона спутников для орбитальных дата-центров. Китай также анонсировал аналогичную программу. Кроме того, Reflect Orbital планирует вывести 50 тысяч зеркал для отражения солнечного света на Землю после заката.

Изображение: Space.com

Все эти аппараты должны находиться в одной орбитальной плоскости вдоль линии терминатора - границы дня и ночи. Так они получают постоянный доступ к солнечному свету. По словам профессора астронавтики Бирмингемского университета Хью Льюиса, спутники выстроятся в плотный ряд и будут двигаться в одном направлении. Он назвал последствия для ночного неба катастрофическими.

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Компьютерное моделирование показывает, что искусственное кольцо будет появляться дважды в сутки – вечером и перед рассветом. Его свечение перекроет все звезды и планеты. Рассеянный свет будет освещать небо еще два часа после того, как кольцо скроется за горизонтом.

Американское астрономическое общество раскритиковало решение FCC выдать лицензию Reflect Orbital на тестовый запуск. Ведомство заявило, что влияние на оптическую астрономию не входит в его полномочия. Астрономы указывают, что другого регулирующего органа в США нет. По словам астронома Саманты Лоулер, если FCC не занимается этой проблемой, то ею не занимается никто. Ранее астрономы хвалили SpaceX за попытки затемнить спутники Starlink с помощью темной краски, но увеличение их размера свело эти усилия на нет.