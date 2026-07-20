Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Проекты орбитальных дата-центров угрожают ночному небу: кольцо из спутников затмит звёзды и планеты
Астрономы бьют тревогу из-за планов запуска более миллиона спутников и 50 тысяч космических зеркал. Они создадут на небе светящуюся полосу, видимую из любой точки Земли.
реклама

Компании, включая SpaceX, Blue Origin и Starcloud, подали заявки в Федеральную комиссию по связи США на запуск свыше миллиона спутников для орбитальных дата-центров. Китай также анонсировал аналогичную программу. Кроме того, Reflect Orbital планирует вывести 50 тысяч зеркал для отражения солнечного света на Землю после заката.

 Изображение: Space.com

Все эти аппараты должны находиться в одной орбитальной плоскости вдоль линии терминатора - границы дня и ночи. Так они получают постоянный доступ к солнечному свету. По словам профессора астронавтики Бирмингемского университета Хью Льюиса, спутники выстроятся в плотный ряд и будут двигаться в одном направлении. Он назвал последствия для ночного неба катастрофическими.

реклама

Компьютерное моделирование показывает, что искусственное кольцо будет появляться дважды в сутки – вечером и перед рассветом. Его свечение перекроет все звезды и планеты. Рассеянный свет будет освещать небо еще два часа после того, как кольцо скроется за горизонтом.

В США разрешили испытание спутника с зеркалом для освещения Земли из космоса

Первый космический дата-центр Илона Маска 70 метров в ширину – больше размаха крыльев Boeing 747-8

Американское астрономическое общество раскритиковало решение FCC выдать лицензию Reflect Orbital на тестовый запуск. Ведомство заявило, что влияние на оптическую астрономию не входит в его полномочия. Астрономы указывают, что другого регулирующего органа в США нет. По словам астронома Саманты Лоулер, если FCC не занимается этой проблемой, то ею не занимается никто. Ранее астрономы хвалили SpaceX за попытки затемнить спутники Starlink с помощью темной краски, но увеличение их размера свело эти усилия на нет.

#астрономия #спутники #космический мусор #орбитальные дата-центры #reflect orbital
Источник: space.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Илон Маск стал первым человеком в мире, потерявшим $500 млрд после IPO
Airbus получила заказ на 55 самолётов от авиакомпаний Китая на сумму 12,4 миллиарда долларов
Китайская компания Shanghai Xingshu запустила на орбиту первую группу спутников для дата-центров
Разработчикам предложили уместить игру на 3,5-дюймовую дискету за призовой фонд в $750
Маркетинговые изображения часов Samsung Galaxy Watch 9 указали на доступные цветовые варианты
Компания Xpeng представила в Германии компактный электрический кроссовер Mona L03
Ученые в стеклянной колбе под напряжением около 10 000 вольт вырастили лабораторную вселенную
Акции SpaceX упали в цене после отмены запуска космического корабля Starship
Гости технологической выставки WAIC могли прокатиться верхом на четвероногом роботе
Обновлённая RTX 5060 от Yeston получила урезанный GPU от RTX 5070 и 16-контактный разъём питания
PlayStation использует ботов для защиты решения отказаться от физических дисков
Застывший металл или песок: загадочные дюны Марса поразили ученых
В США доля продаж автомобилей с механическими трансмиссиями опустилась ниже 1%
RedMagic Astra 2 на Snapdragon 8 Elite Gen 5 поравнялся с ROG Xbox Ally X в GTA V и RDR 2
RTX 3050 6 ГБ и RX 6600 сравнили в Assassin's Creed Black Flag Resynced и других современных играх
NVIDIA отложила выход RTX 50 SUPER из-за слишком дорогой памяти
Представлен Honor X7e Plus 5G на Snapdragon 4 Gen 4 с батареей на 8100 мАч и 50-Мп камерой
Процессор AMD Medusa Point на Zen 6 с частотой 5,4 ГГц обошёл Ryzen AI 9 HX 370 в Geekbench
В США массово отменяются проекты по разработке и производству электрокаров
Volkswagen представил первый в мире «умный» электровелосипед с камерой заднего вида и AR-навигацией

Популярные статьи

«Нормал», «Человек, который рисовал деньги»: обзор новых фильмов (субъективно)
PlayStation 3 против PlayStation 5 - технологии древних недоступные зумерам
Развенчиваем мифы про Linux: энергопотребление
Выясняем минимальную цену ПК с достаточной производительностью для новых игр в июле 2026 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter