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Global_Chronicles
Ученые создали генератор, который добывает электричество из влажного воздуха
Ученые разработали недорогой генератор, который вырабатывает электричество из влажного воздуха.
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Солнце, ветер, вода — привычные источники возобновляемой энергии. Но ученые нашли еще один: влажность воздуха. До сих пор подобные генераторы были либо слишком дорогими, либо выдавали слишком низкое напряжение — не более 0,6 вольта, чего недостаточно даже для простых устройств.

Изображение - ChatGPT

Ученые создали гибкий материал, напоминающий бумагу, из отходов. В его основе — растительные волокна сахарного тростника и целлюлоза из выброшенных сигаретных фильтров. Слои пропитали обычной поваренной солью. С одной стороны нанесли углеродную пасту от старых батарей, с другой — алюминиевую фольгу. Оба слоя служат электродами.

Изображение: Science X

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Принцип работы прост. Влажный воздух проникает в волокна и растворяет соль, распадаясь на ионы натрия и хлора. Заряженные частицы движутся через влажную массу к электродам, создавая разность потенциалов. Именно ионный градиент, а не химическая реакция внутри батареи, генерирует ток.

При влажности 65 процентов один слой дает до 1,16 вольт — почти вдвое больше, чем предыдущие аналоги. Четыре слоя в последовательной цепи выдают 1,79 вольт при токе 0,323 мА. Этого хватило, чтобы зажечь светодиод и поддерживать его свечение более трех часов без внешнего конденсатора.

Авторы идеи подчеркивают: устройство не заменит батареи. Оно подходит только для маломощных электронных устройств, а эффективность падает при очень высокой влажности из-за утечки заряда. Однако сама идея — превращать мусор, включая сигаретные фильтры и старые батарейки, в генераторы для небольших гаджетов — выглядит многообещающе.

#электричество #переработка отходов #генератор #влажность воздуха
Источник: sciencex.com
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