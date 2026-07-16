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Global_Chronicles
Nubia представила NaviX Ultra как первый в мире смартфон с ИИ-агентом вместо приложений
Компания ZTE под брендом Nubia показала смартфон NaviX Ultra, который позиционирует как первый в мире аппарат с ИИ-агентом.
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Большинство современных смартфонов работают по одной схеме: пользователь открывает экран с иконками, запускает нужное приложение, которое выполняет конкретную задачу. Nubia NaviX Ultra предлагает отказаться от этого сценария. Вместо иконок и магазина приложений — ассистент, который понимает голосовые команды и выполняет действия без промежуточных шагов.

Изображение: Notebookcheck

В NaviX Ultra управление строится вокруг помощника Doubao. ZTE пока не уточняет, работает ли смартфон на Android и можно ли на нем запускать обычные программы. Технические характеристики, цена и сроки выхода тоже держат в секрете.

Изображение: Notebookcheck

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На опубликованных изображениях устройство показано в белом, розовом, синем и черном цветах. Экран занимает почти всю переднюю панель, рамки минимальные, камера вписана в отверстие по центру. Корпус металлический, с округлыми гранями. На боковой грани — стандартные качельки громкости и кнопка блокировки, а также отдельная оранжевая клавиша для быстрого вызова ИИ.

Изображение: Notebookcheck

Сзади — блок из трех камер. По стилистике он напоминает оформление iPhone Air, вспышка вытянутой формы расположена под объективами. Полную информацию о NaviX Ultra обещают раскрыть на конференции WAIC 2026. Она пройдет с 17 по 20 июля.

#смартфон #ии #zte #nubia #ии-агент #doubao #waic 2026 #ai-смартфон #navix ultra
Источник: notebookcheck.net
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