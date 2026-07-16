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Global_Chronicles
Из-за высокого спроса на чипы для ИИ теперь подняли цены и производители плавиковой кислоты
Производители химических материалов для полупроводников повысили цены на плавиковую кислоту и изопропанол.
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Производство полупроводников требует большого количества химических веществ. Среди них — плавиковая кислота для травления и очистки поверхности и изопропанол для промывки пластин и оборудования. Рост производства чипов для ИИ создал дефицит этих материалов, и поставщики начали поднимать цены.

 Изображение: WCCFTech

Две компании — Formosa Plastics Corp и Sheng Yi Electronics — заявили о повышении цен на свою продукцию. Formosa, которая поставляет и плавиковую кислоту, и изопропанол, уже изменила доступные прайс-листы. А Sheng Yi, специализирующаяся на изопропаноле, также уведомила клиентов, что продолжит следить за ситуацией и может провести новое повышение в зависимости от развития событий.

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Formosa работает на рынке через совместные предприятия с японскими компаниями. Formosa Daikin (совместно с Daikin Industries) занимает ключевые позиции в производстве плавиковой кислоты. Formosa Plastics Tokuyama (с Tokuyama Corporation) доминирует в сегменте изопропанола.

По оценкам отраслевых источников, Formosa планирует увеличить мощность электрохимического производства. Дополнительные мощности должны заработать во втором полугодии 2026 года, а в 2027 году возможно новое расширение. Высокий спрос на упаковку чипов также создает дополнительное давление на цепочку поставок химикатов.

#полупроводники #ии #производство чипов #formosa plastics #sheng yi electronics #изопропанол #плавиковая кислота #цены на химикаты
Источник: wccftech.com
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