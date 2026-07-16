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Global_Chronicles
Seiko и Radio EVA открыли предзаказ на лимитированные дайверские часы A347 EVA-02
Seiko и бренд Radio EVA открыли предзаказ на вторую совместную модель часов — A347 EVA-02 Diver's Watch.
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Японский часовой производитель Seiko продолжает сотрудничество с Radio EVA — лайфстайл-брендом, связанным с аниме-сериалом «Евангелион». После успеха первой модели, вдохновленной Евангелионом Unit-01, компании выпустили вторую версию, посвященную Unit-02. Предзаказ на новинку уже открыт.

 Фото: Radio EVA

Модель A347 EVA-02 получила корпус из черненой нержавеющей стали диаметром 45 мм и красный циферблат. Часы оснащены механическим автоподзаводным калибром 4R36 с возможностью ручного завода. Устройство защищено от воды на глубине до 200 метров и имеет магнитную защиту класса JIS 1. На стекле использовано минеральное стекло Hardlex, а на стрелках и метках — люминесцентное покрытие LumiBrite. Вес модели составляет примерно 120 граммов.

Фото: Radio EVA

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Дизайн часов содержит множество отсылок к аниме-сериалу. Секундная стрелка выполнена в форме Копья Лонгина, на позиции «12 часов» размещена голова Евангелиона Unit-02, а метки на «2», «4», «8» и «10» часах отсылают к зеленым глазам робота. Весь красный циферблат покрыт сотовым узором.

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Фото: Radio EVA

Первая совместная модель часов была выпущена в фиолетово-зеленой гамме и лимитирована 300 экземплярами. Из-за высокого спроса на первый релиз компания увеличила тираж второй модели до 400 единиц. Обе модели входят в проект Radio EVA «The 30» — серию из 30 коллабораций в разных категориях, приуроченных к 30-летию аниме «Евангелион», премьера которого состоялась в 1995 году.

Фото: Radio EVA

Стоимость новинки составляет 132 000 иен (эквивалентно ≈ 63460 ₽ по курсу ЦБ РФ на 16.07.2026). Часы поставляются с трехлетней гарантией. Заказы принимаются через официальный интернет-магазин Radio EVA. Отгрузка запланирована на конец декабря 2026 года.

Фото: Radio EVA

Фото: Radio EVA

#коллаборация #наручные часы #evangelion #ограниченная серия #seiko #механические часы #4r36 #a347 eva-02 #radio eva #дайверские часы
Источник: notebookcheck.net
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