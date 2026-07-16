OpenAI разрабатывает умную колонку с голосовым помощником на базе ChatGPT. Устройство получит подвижные части, камеру, датчики и аккумулятор для работы без подключения к розетке.

Слухи о смарт-колонке OpenAI ходили еще в феврале. Тогда говорилось о цене в 200–300 долларов и выходе на рынок в 2027 году. Bloomberg раскрыл новые детали, которые отличают это устройство от Amazon Echo и других конкурентов.

Изображение: Notebookcheck

Первое отличие – подвижные детали. Инженеры оснастили колонку моторами, которые заставят корпус двигаться при взаимодействии с пользователем. Это должно создать эффект "живого" устройства. Второе – голосовой помощник на базе ChatGPT. OpenAI обещает, что он будет гораздо персонализированнее, чем Alexa от Amazon. Колонка сможет узнавать владельца со временем, используя личную информацию, в том числе из электронной почты. Для восприятия окружения устройство получит камеру и датчики.

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Колонка будет портативной – встроенный аккумулятор позволит переносить ее между комнатами. Помимо ИИ-ассистента, она сможет воспроизводить музыку и управлять умным домом. Над проектом работает команда из более чем 400 инженеров, которых OpenAI переманила из Apple. Компанию также консультирует бывший глава дизайна Apple Джонатан Айв. Apple ответила на переманивание сотрудников судебным иском.