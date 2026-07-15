Samsung рассказала о технологии Flex Titanium, которая появится в следующем поколении складных смартфонов Galaxy.

Перед ближайшей презентацией Galaxy Unpacked компания раскрыла детали новой конструкции складного дисплея. Она затрагивает сразу несколько элементов, которые влияют на прочность, гибкость и качество изображения.

Изображение: Samsung

Flex Titanium объединила пленку из титанового сплава и титановую пластину, размещенную под OLED-панелью. По сути, Samsung отказалась от прежнего полимерного опорного слоя. Компания сообщает, что новый материал обеспечивает примерно в 20 раз большую механическую жесткость, при этом его толщина составляет около трети толщины человеческого волоса. Такое решение позволяет сделать дисплей тоньше без снижения гибкости.

При этом Samsung переработала титановую пластину. Она получила прецизионно обработанные отверстия, которые устраняют воздушные зазоры между клеем и дисплейным модулем. Иначе говоря, конструкция лучше поддерживает панель в раскрытом состоянии и сохраняет возможность многократного складывания. Компания также заявляет, что такой подход уменьшает заметность складки и положительно влияет на качество изображения.

Дополнительно Samsung применила новую архитектуру высокого разрешения и органические материалы следующего поколения. Они обеспечивают более четкое изображение и помогают снизить энергопотребление. Технология Flex Titanium впервые появится в следующих складных смартфонах Galaxy, которые компания представит на мероприятии Galaxy Unpacked.