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Global_Chronicles
Благодаря Flex Titanium новый дисплей для складных смартфонов Samsung станет тоньше и прочнее
Samsung рассказала о технологии Flex Titanium, которая появится в следующем поколении складных смартфонов Galaxy.
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Перед ближайшей презентацией Galaxy Unpacked компания раскрыла детали новой конструкции складного дисплея. Она затрагивает сразу несколько элементов, которые влияют на прочность, гибкость и качество изображения.

 Изображение: Samsung

Flex Titanium объединила пленку из титанового сплава и титановую пластину, размещенную под OLED-панелью. По сути, Samsung отказалась от прежнего полимерного опорного слоя. Компания сообщает, что новый материал обеспечивает примерно в 20 раз большую механическую жесткость, при этом его толщина составляет около трети толщины человеческого волоса. Такое решение позволяет сделать дисплей тоньше без снижения гибкости.

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При этом Samsung переработала титановую пластину. Она получила прецизионно обработанные отверстия, которые устраняют воздушные зазоры между клеем и дисплейным модулем. Иначе говоря, конструкция лучше поддерживает панель в раскрытом состоянии и сохраняет возможность многократного складывания. Компания также заявляет, что такой подход уменьшает заметность складки и положительно влияет на качество изображения.

Дополнительно Samsung применила новую архитектуру высокого разрешения и органические материалы следующего поколения. Они обеспечивают более четкое изображение и помогают снизить энергопотребление. Технология Flex Titanium впервые появится в следующих складных смартфонах Galaxy, которые компания представит на мероприятии Galaxy Unpacked.

#samsung #galaxy #oled #складные смартфоны #дисплеи #титан #galaxy unpacked #flex titanium
Источник: gizmochina.com
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