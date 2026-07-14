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Global_Chronicles
Xiaomi Redmi Note 17 получил 7-дюймовый экран и аккумулятор на 8000 мАч
Xiaomi выпустила в Китае Redmi Note 17 с 7-дюймовым OLED-экраном и батареей на 8000 мАч.
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Redmi Note 17 стирает грань между смартфоном и планшетом благодаря дисплею. При этом аппарат не потерял в автономности — производитель обещает больше двух дней работы.

 Изображение: GizmoChina 

Смартфон оснастили плоским OLED-экраном с разрешением 2396 на 1080 пикселей. Частота обновления — 120 Гц, пиковая яркость достигает 1800 нит. Сканер отпечатков встроили в дисплей. Для управления мокрыми руками есть функция Wet Touch 2.0 и отдельный режим для перчаток.

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Емкость аккумулятора — 8000 мАч. Зарядка по проводу поддерживает 45 Вт. Телефон может сам заряжать другие устройства через обратную зарядку на 22,5 Вт, работая как внешний аккумулятор. Процессор — Snapdragon 4 Gen 4, рассчитанный на энергоэффективность. Оперативной памяти до 8 ГБ, встроенной до 256 ГБ. Основная камера на 50 мегапикселей, фронтальная — 8.

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Изображение: GizmoChina 

Работает новинка на HyperOS 3. Система защиты от мошеннических звонков на основе большой языковой модели распознает и блокирует скриптовые обманы. Есть инструмент для выявления подмены лица с помощью ИИ во время видеозвонков. Корпус защищен по стандарту IP65 от воды и пыли. Присутствуют ИК-порт, NFC и слот для карт памяти до 2 ТБ. Цены: 1299 юаней (эквивалентно ≈ 14780 ₽)  за версию с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, 1599 юаней (эквивалентно ≈ 18200 ₽ ) за модель с 8 и 256 ГБ. Продажи в Китае уже стартовали.

#xiaomi #смартфон #аккумулятор #redmi note 17 #большой экран
Источник: gizmochina.com
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