По данным источника Winfuture, OnePlus в ближайшее время официально объявит о полном уходе из Европы и США.

Слухи о возможном уходе OnePlus с западных рынков ходили уже несколько месяцев, но компания их опровергала. Теперь информация подтвердилась: решение принято, и официальное заявление ожидается в ближайшее время.

Изображение: Notebookcheck

Новые продукты OnePlus больше не появятся в Европе и Соединенных Штатах. Имеющиеся запасы устройств будут распроданы до конца года. Ранее объявленная поддержка программного обеспечения останется в силе — пользователи продолжат получать обновления.

реклама

В Индии и Китае бренд продолжит работу, но в другом формате. Там OnePlus будет продавать доступные смартфоны под брендом Oppo, не разрабатывая собственных продуктов. Этот процесс начался еще в 2021 году, когда OnePlus стала дочерним брендом Oppo, а сооснователь компании Карл Пей ушел и создал Nothing.

Головная компания Oppo, наоборот, планирует расширять свое присутствие в Европе. Флагманские модели, например Oppo Find X9 Pro, появятся в большем количестве стран Евросоюза. По слухам, OnePlus не единственный бренд, который может покинуть рынок.