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Global_Chronicles
Астрономы нашли сахар в газовом облаке за пределами Солнечной системы
В газовом облаке недалеко от центра галактики ученые обнаружили эритрулозу — сахар, который играет роль в формировании нуклеиновых кислот.
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Вода, углерод и другие важные для биологии элементы уже находили за пределами Солнечной системы. Теперь к ним добавился еще один компонент — сахар эритрулоза, который ранее не удавалось обнаружить в межзвездном пространстве.

Изображение - ChatGPT

Ученые зафиксировали эритрулозу в облаке G+0.693-0.027 с помощью 40-метрового радиотелескопа Йебес и 30-метрового радиотелескопа IRAM в Испании. Сигналы подтвердили лабораторными измерениями. Эритрулоза состоит из четырех атомов углерода. В живых системах сахара выполняют несколько функций: обеспечивают энергию, участвуют в строительстве биологических структур и входят в состав генетического материала.

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Специалисты отмечают, что это облако обладает одним из самых богатых химических составов в галактике, что повышает шансы на подобные находки. Эритрулоза интересна тем, что она изменяет конфигурацию треозы — сахара, который считают предшественником первых нуклеиновых кислот, из которых позже возникли РНК и ДНК.

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Ранее рибозу и глюкозу уже находили в метеоритах и в образцах астероида Бенну. Однако лабораторные эксперименты не могли объяснить, как эритрулоза могла образоваться в условиях ранней Земли — концентрации получались слишком низкими. Новое открытие указывает, что эритрулоза могла образовываться непосредственно в межзвездной среде на поверхности пылевых частиц, а затем попадать в состав формирующихся каменистых планет. По мнению авторов работы, это означает, что Земля могла получить запас сразу нескольких важных сахаров еще до завершения своего формирования.

Следующим этапом станет поиск еще более сложных сахаров и соединений, которые считаются непосредственными предшественниками РНК и других биологически важных молекул. Это позволит точнее оценить, насколько далеко химические процессы способны продвинуться еще до появления планетных систем.

#космос #астрономия #млечный путь #происхождение жизни #сахар #межзвездное облако g+0.693-0.027 #радиотелескоп йебес #эритрулоза
Источник: livescience.com
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