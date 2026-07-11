Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
NASA набирает добровольцев для участия в годовой имитации полёта к Луне и Марсу
NASA открыла набор участников для новой годовой миссии, которая пройдет в условиях, максимально приближённых к длительному космическому полету. Добровольцы будут жить и работать в изолированном комплексе, имитирующем экспедиции к Луне и Марсу.
реклама

Перед отправкой людей к Луне и Марсу NASA продолжает проверять, как длительная изоляция, ограниченные ресурсы и высокая нагрузка влияют на экипаж. Для этого агентство запускает очередную наземную миссию с участием добровольцев.

 Источник: NASA

Новая экспедиция начнется не раньше августа 2027 года на территории Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Четырем участникам предстоит провести около года внутри двух соединенных между собой модулей, где воссоздадут условия длительного полета и работы на поверхности Луны и Марса. Во время программы экипаж будет выполнять задачи, похожие на работу космонавтов, использовать технологии дополненной реальности, проводить моделируемые выходы на поверхность и работать в условиях ограниченного запаса ресурсов.

Китай впервые контролируемо вернул первую ступень ракеты Long March‑10B на морскую платформу

Зонд New Horizons вышел из самой долгой спячки, находясь в 9,5 млрд км от Земли

реклама

Подать заявку могут граждане США или обладатели постоянного вида на жительство в возрасте от 30 до 55 лет. Кандидатам необходимо свободно владеть английским языком, не курить, соответствовать медицинским требованиям и иметь профильное образование либо профессиональный опыт в технических или естественно-научных областях. Полученные данные NASA планирует использовать при подготовке будущих пилотируемых экспедиций по программе Artemis и последующих полетов к Марсу.

#nasa #луна #марс #космонавтика #космические миссии #chapea
Источник: nasa.gov
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

УАЗ «Буханка» получил затвердевающую на Солнце композитную броню
Редкий процессор AMD Ryzen 7 4700LE на архитектуре Zen 2 появился в новом игровом ПК с RTX 3050
Впервые в истории команда хирургов из США провела операции с помощью человекоподобных роботов
AMD выпустила 11 новых процессоров Hawk Point для линеек Ryzen 200 и Ryzen 100
Ученые обнаружили скрытое свойство галлия спустя почти 150 лет после его открытия
Airbus и MTU создадут первый в мире полностью электрический водородный авиадвигатель
Xiaomi 18 Pro на Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro может получить 200-Мп камеру и батарею на 7000 мАч
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
Учёные подтвердили причину крупнейшего в истории Земли массового вымирания 252 млн лет назад
Компания Radia из США пытается заинтересовать Европу гигантским транспортным самолётом WindRunner
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
Разработчики все чаще переходят с GitHub на Codeberg и собственные серверы
Китай впервые контролируемо вернул первую ступень ракеты Long March‑10B на морскую платформу
Первые процессоры AMD на Zen 6 будут представлены через две недели
Текущая сертификация самолёта Ил-114-300 не позволяет летать в дождь, жару и холод
ЦБ ввёл в оборот модернизированную купюру номиналом 100 рублей с усиленной защитой и QR‑кодом
REDMI Note 17 Pro выдержал удары дурианом, футбольным мячом и мощную струю воды из брандспойта
На видео показали примерку обтекателей для первого российского высокоскоростного поезда
В России разработали гидравлическую систему для поднятия экскаваторов массой до 1000 тонн
В Китае создали компактную автономную ядерную батарею на основе углерода-14

Популярные статьи

Десять фильмов, кассовые сборы которых превысили бюджет в 100, 200 и даже 11 000 раз
На чем можно сэкономить при сборке игрового ПК в 2026 году, а на чем — не стоит
Как выбрать надёжный SSD, не потерять данные и продлить жизнь диску в эпоху дорогого железа
Обзор новых моделей устройств для уборки от компании Midea
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter