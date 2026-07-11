NASA открыла набор участников для новой годовой миссии, которая пройдет в условиях, максимально приближённых к длительному космическому полету. Добровольцы будут жить и работать в изолированном комплексе, имитирующем экспедиции к Луне и Марсу.

Перед отправкой людей к Луне и Марсу NASA продолжает проверять, как длительная изоляция, ограниченные ресурсы и высокая нагрузка влияют на экипаж. Для этого агентство запускает очередную наземную миссию с участием добровольцев.

Источник: NASA

Новая экспедиция начнется не раньше августа 2027 года на территории Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне. Четырем участникам предстоит провести около года внутри двух соединенных между собой модулей, где воссоздадут условия длительного полета и работы на поверхности Луны и Марса. Во время программы экипаж будет выполнять задачи, похожие на работу космонавтов, использовать технологии дополненной реальности, проводить моделируемые выходы на поверхность и работать в условиях ограниченного запаса ресурсов.

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Подать заявку могут граждане США или обладатели постоянного вида на жительство в возрасте от 30 до 55 лет. Кандидатам необходимо свободно владеть английским языком, не курить, соответствовать медицинским требованиям и иметь профильное образование либо профессиональный опыт в технических или естественно-научных областях. Полученные данные NASA планирует использовать при подготовке будущих пилотируемых экспедиций по программе Artemis и последующих полетов к Марсу.