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Global_Chronicles
SK hynix и TetraMem создали экспериментальный чип для более экономного ИИ
SK hynix и TetraMem работают над экспериментальным чипом для устройств с искусственным интеллектом, который использует вычисления внутри памяти.
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Рост числа устройств с искусственным интеллектом требует не только более мощных процессоров, но и новых способов работы с данными. SK hynix и TetraMem изучают вариант, при котором часть вычислений переносится непосредственно в память, что может изменить подход к созданию компактных ИИ-систем.

Изображение: Tom's Hardware 

Компании представили разработку на основе технологии In-Memory Computing — вычислений внутри памяти. В традиционных чипах данные постоянно перемещаются между процессором и памятью, а новый подход пытается сократить такие операции за счёт объединения хранения и обработки информации в одном месте.

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Основой экспериментального решения стали мемристоры — элементы, которые могут одновременно выполнять функции памяти и участвовать в вычислениях. Созданный SoC ориентирован на задачи искусственного интеллекта, включая обработку операций, связанных с нейронными сетями.

Новый чип создают для устройств с искусственным интеллектом, которые должны работать автономно при ограниченных энергозатратах. Вместо отправки информации на удаленные серверы такие системы смогут обрабатывать данные непосредственно на самом устройстве.

При этом технология пока остается исследовательским проектом. Вопросы производительности и практического применения нового подхода еще требуют дополнительной проверки. Работа SK hynix и TetraMem показывает один из возможных путей развития ИИ-чипов, где эффективность становится не менее важной задачей, чем вычислительная мощность.

#искусственный интеллект #полупроводники #ии #sk hynix #tetramem
Источник: tomshardware.com
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