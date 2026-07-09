Сайт GizmoChina перечислил пять смартфонов, которые могут заменить Xiaomi 17T Pro в среднем и верхнем ценовом сегменте.

Xiaomi 17T Pro в обзоре описывают как универсальный флагман с AMOLED‑дисплеем 6,83 дюйма, чипом MediaTek Dimensity 9500, аккумулятором на 7000 мА·ч и камерой Leica с 5‑кратным зумом по цене около 899–999 € (эквивалентно ≈ 78 500 - 87 260 ₽) в Европе. На его фоне сайт GizmoChina выделил пять моделей, которые предлагают сравнимый уровень возможностей и часто более выгодную цену.

Изображение: GizmoChina

Первым в списке идет Poco F8 Ultra. Смартфон получил 6,9‑дюймовый AMOLED‑экран и чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, что делает его ориентированным на игры и тяжелую многозадачность. Аккумулятор 6500 мА·ч поддерживает 100‑ваттную проводную и 50‑ваттную беспроводную зарядку.

Изображение: GizmoChina

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Камерный блок включает три сенсора по 50 Мп, среди них — перископ с 5‑кратным зумом, а стереодинамики настроила Bose. Модель с 12/256 ГБ стоит около 729 $ (эквивалентно ≈ 55 700 ₽).

Изображение: GizmoChina

OnePlus 15R выделяется упором на скорость зарядки и работу системы. Он тоже использует Snapdragon 8 Gen 5, комплектуется аккумулятором на 7400 мА·ч и 6,83‑дюймовым AMOLED‑дисплеем с частотой 165 Гц. Смартфон работает на OxygenOS 16, которая поддерживает интерполяцию частоты кадров в играх. Камера проще, чем у Xiaomi 17T Pro: основной модуль 50 Мп и дополнительный 8 Мп. Стоимость — примерно 699–749 $ (эквивалентно ≈ 53 400 - 57 220 ₽), при этом уровень производительности не уступает.

Изображение: GizmoChina

Honor 600 Pro делает акцент на экране и камере. Он оснащен AMOLED‑панелью 6,57 дюйма с пиковой яркостью до 8000 нит. Основной сенсор имеет разрешение 200 Мп, а 50‑мегапиксельный телеобъектив обеспечивает 3,5‑кратный оптический и до 120‑кратного цифрового зума. Устройство работает на Snapdragon 8 Elite, использует аккумулятор на 7000 мА·ч с зарядкой 80 Вт по кабелю и 50 Вт по воздуху и обладает защитой IP68, IP69 и IP69K. В Европе цена начинается от 799 € (эквивалентно ≈ 69 800 ₽).

Изображение: GizmoChina

Poco X8 Pro Max нацелен на тех, кто хочет сэкономить. Он получил чип MediaTek Dimensity 9500s, близкий по классу к Dimensity 9500 в 17T Pro, и 6,83‑дюймовый AMOLED‑экран сопоставимого уровня. Главное отличие — батарея на 8500 мА·ч, одна из самых емких среди массовых смартфонов, с поддержкой 100‑ваттной зарядки. Аппарат имеет защиту IP69K. Камера проще: основной модуль 50 Мп без отдельного телефото. При этом цена в диапазоне 414–485 $ (эквивалентно ≈ 31 600 - 37 050 ₽) делает модель одной из самых выгодных.

Изображение: GizmoChina

Замыкает список Samsung Galaxy S25 FE. Его рекомендуют тем, кто ценит оболочку One UI, функции Galaxy AI и длительную поддержку обновлений. Базовая цена начинается с 649 $ (эквивалентно ≈ 46 600 ₽). В сравнении с Xiaomi 17T Pro у него меньшая емкость батареи и более медленная зарядка, а система камер уступает по возможностям зума. Зато пользователь получает AMOLED‑экран, стабильную повседневную производительность и доступ к экосистеме Samsung — с удобным подключением планшетов, часов и наушников.