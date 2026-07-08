По новым данным, Xiaomi могла прекратить разработку смартфона Xiaomi 18 Ultra. Компания пока не подтвердила эту информацию.

Слухи о возможной отмене Xiaomi 18 Ultra ходили несколько месяцев. Теперь инсайдер Картикей Сингх сообщил, что компания окончательно прекратила работу над устройством. Это означает, что в 2026 году линейка Ultra появится без нового флагмана.

Изображение: Notebookcheck

Причины решения не раскрываются. Согласно предположениям, ключевым фактором стал рост цен на память. Модель Xiaomi 18 Pro Max получит значительное повышение стоимости и войдет в ценовой диапазон текущего Xiaomi 17 Ultra. Если бы Xiaomi выпустила еще и 18 Ultra, ее цена, вероятно, оказалась бы слишком высокой.

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Поклонникам серии Ultra придется довольствоваться моделями Xiaomi 18 Pro и 18 Pro Max. Оба устройства должны получить улучшенные камеры. По крайней мере одна из этих моделей, по слухам, появится на мировом рынке. Источник также утверждает, что Xiaomi вернется к выпуску Ultra-смартфона в 2027 году с моделью Xiaomi 19 Ultra.