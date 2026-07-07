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Global_Chronicles
Детали гиперкара за $2,35 млн c двигателем V8 печатают на 3D-принтере
Американская компания Czinger выпустила гиперкар 21C с мотором на 11 000 об/мин и разгоном до 97 км/ч за 1,92 секунды. Его детали печатают на 3D-принтере — они представляют собой сложные решетчатые конструкции, которые невозможно создать традиционными методами литья или штамповки.
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Высокая мощность давно перестала быть единственным способом удивить мир дорогих спортивных автомобилей. Czinger 21C стоит 2 350 000 $ и конкурирует с Koenigsegg Jesko и Aston Martin Valkyrie. И все же главной особенностью Czinger 21C стала технология, по которой создают значительную часть конструкции машины.

Источник: Czinger

Компания Czinger Vehicles представила гиперкар 21C, который одновременно демонстрирует возможности современного автомобилестроения и новой производственной платформы Divergent Technologies. Автомобиль получил гибридную силовую установку на базе 2,88-литрового двигателя V8 с двумя турбокомпрессорами и тремя электромоторами. Совокупная отдача достигает 1250 лошадиных сил, максимальная скорость составляет 378 километров в час, а разгон до 97 километров в час занимает менее двух секунд.

Компания Czinger разработала собственный двигатель V8. Источник: Czinger

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Однако главная особенность модели заключается не в динамике. Сначала компьютер рассчитывает форму будущей детали, анализируя миллионы возможных вариантов. В итоге он создает конструкцию, в которой нет лишнего металла, но сохраняется необходимая прочность. После этого компонент изготавливают с помощью промышленной металлической 3D-печати.

Источник: Czinger

Таким способом уже выпускают элементы подвески, корпус коробки передач, задний подрамник и другие компоненты. Их сложная форма напоминает природные структуры, поскольку компьютер подбирает наиболее эффективную геометрию, а не ту, которую проще изготовить традиционными способами. Компания также готовит к внедрению систему BrakeNode, объединяющую в одной детали крепление тормозного суппорта, элементы подвески и канал для тормозной жидкости.

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Czinger Vehicles основали в 2019 году Кевин и Лукас Чзингеры. Материнская компания Divergent Technologies разрабатывает программное обеспечение, технологии металлической 3D-печати и автоматизированные производственные системы. Ее решения уже применяют не только автопроизводители Bugatti и McLaren, но и компании аэрокосмической и оборонной отрасли.

Источник: Czinger

Выпуск Czinger 21C ограничили 80 экземплярами. При этом компания заявляет, что рассматривает гиперкар прежде всего как демонстрацию технологии, которую в дальнейшем планирует использовать при производстве автомобилей других классов и для разных производителей.

Источник: Czinger

#автомобиль #3d-печать #гибрид #гиперкар #v8 #czinger 21c #генеративное проектирование
Источник: arstechnica.com
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