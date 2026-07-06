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Global_Chronicles
После звонка Дональда Трампа Джанни Инфантино ФИФА приостановила дисквалификацию Балогуна
Трамп связался с Инфантино и выразил недовольство наказанием Балогуна. Позже дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию.
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Накануне встречи США и Бельгии одно из самых обсуждаемых решений Чемпионата мира по футболу неожиданно изменилось. Поводом для нового обсуждения стала последовательность событий, в которой обращение президента США совпало с пересмотром дисциплинарного наказания американского футболиста. 

© Julio Cortez/AP


ФИФА разрешила нападающему сборной США Фоларину Балогуну выйти на матч плей-офф чемпионата мира по футболу против Бельгии, приостановив ранее назначенную одноматчевую дисквалификацию. Решение приняли после обращения Дональда Трампа к президенту ФИФА Джанни Инфантино.

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По словам человека, знакомого с ситуацией, президент США позвонил Инфантино и выразил несогласие с наказанием, которое последовало после красной карточки Балогуна в матче против команды Боснии и Герцеговины. Позднее дисциплинарный комитет ФИФА приостановил дисквалификацию, сославшись на статью 27 своего регламента, однако дополнительных пояснений организация не дала.

Представитель США сообщил, что в ходе процедуры рассмотрения апелляции использовали дополнительные материалы, при этом сам процесс находился в ведении независимой комиссии. Главный тренер американской сборной Маурисио Почеттино поддержал принятое решение и заявил, что удаление игрока было необоснованным. В Бельгийской футбольной ассоциации, напротив, выразили удивление пересмотром наказания и сообщили, что рассматривают возможные дальнейшие действия.

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Источник: ft.com
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