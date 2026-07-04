Инженер показал необычный способ дополнительного охлаждения системы на базе AMD Threadripper 3970X. Он установил миниатюрный двигатель Стирлинга, который использует тепло чипсета для вращения маховика и преобразует часть тепловой энергии в механическое движение.

Компьютерное охлаждение обычно строится на вентиляторах, жидкостных системах или радиаторах. Однако автор одной из необычных сборок решил использовать технологию, которой уже больше двухсот лет.

Скриншот видео: Dave W Plummer

Эксперт по Windows Дэйв У. Пламмер (Dave W Plummer) опубликовал в соцести Х короткое видео , в котором показал работу миниатюрного двигателя Стирлинга на системе с процессором AMD Threadripper 3970X. Устройство разместили рядом с чипсетом материнской платы, чтобы оно использовало выделяемое тепло.

Скриншот видео: Dave W Plummer

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Двигатель Стирлинга появился еще в 1816 году. Его принцип работы основан на замкнутом цикле с постоянным объемом газа. При нагреве газ расширяется, приводит в движение поршень и раскручивает маховик. После охлаждения цикл повторяется. По сути, устройство превращает часть тепловой энергии в механическую работу. В начале ролика Пламмер вручную раскручивает маховик, после чего двигатель продолжает работать за счет поступающего тепла.

Подобные двигатели сегодня применяют в солнечной энергетике, когенерации, криоохлаждении и подводных установках. При этом автор видео не утверждает, что такая конструкция решает проблему перегрева компьютера. Он также не привел данные о температуре чипсета до и после установки двигателя и не показал, повлияла ли необычная система на результаты тестов Cinebench.