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Global_Chronicles
Инженер использовал двигатель Стирлинга XIX века для охлаждения процессора AMD Threadripper 3970X
Инженер показал необычный способ дополнительного охлаждения системы на базе AMD Threadripper 3970X. Он установил миниатюрный двигатель Стирлинга, который использует тепло чипсета для вращения маховика и преобразует часть тепловой энергии в механическое движение.
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Компьютерное охлаждение обычно строится на вентиляторах, жидкостных системах или радиаторах. Однако автор одной из необычных сборок решил использовать технологию, которой уже больше двухсот лет.

 Скриншот видео: Dave W Plummer

Эксперт по Windows Дэйв У. Пламмер (Dave W Plummer) опубликовал в соцести Х короткое видео, в котором показал работу миниатюрного двигателя Стирлинга на системе с процессором AMD Threadripper 3970X. Устройство разместили рядом с чипсетом материнской платы, чтобы оно использовало выделяемое тепло.

Скриншот видео: Dave W Plummer

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Двигатель Стирлинга появился еще в 1816 году. Его принцип работы основан на замкнутом цикле с постоянным объемом газа. При нагреве газ расширяется, приводит в движение поршень и раскручивает маховик. После охлаждения цикл повторяется. По сути, устройство превращает часть тепловой энергии в механическую работу. В начале ролика Пламмер вручную раскручивает маховик, после чего двигатель продолжает работать за счет поступающего тепла.

Подобные двигатели сегодня применяют в солнечной энергетике, когенерации, криоохлаждении и подводных установках. При этом автор видео не утверждает, что такая конструкция решает проблему перегрева компьютера. Он также не привел данные о температуре чипсета до и после установки двигателя и не показал, повлияла ли необычная система на результаты тестов Cinebench.

#amd #windows #процессор #охлаждение #cinebench #эксперимент #amd threadripper #двигатель стирлинга #дэйв пламмер #amd threadripper 3970x
Источник: tomshardware.com
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