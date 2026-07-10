В аварийно‑спасательном снаряжении космонавты Роскосмоса и астронавт НАСА отправятся на МКС 14 июля на корабле «Союз МС-29».

14 июля российский транспортный пилотируемый космический корабль новой серии «Союз МС-29» отправится на Международную космическую станцию (МКС). Экипаж прибудет к месту назначения через три часа после запуска корабля с космодрома Байконур. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также астронавт NASA Анил Менон будут находиться внутри аварийно‑спасательных скафандров «Сокол-КВ2» во время запуска корабля, стыковки с МКС и при посадке на Землю. Роскосмос впервые рассказал подробности устройства космического костюма.

Фото: t.me/s/roscosmos_gk

Космическое снаряжение включает в себя комбинезон со встроенным гермошлемом и съёмными гермоперчатками. Специализированный шлемофон со встроенными средствами двусторонней связи (микрофон и наушники) позволяет общаться с наземными службами в ЦУП и членами экипажа на борту. Костюм оснащен специальным регулятором, поддерживающим необходимый уровень давления в скафандре, а также монометром для визуальной оценки избыточного давления.

На рукаве скафандра закреплено зеркало, предназначенное для комфортной и безопасной работы в условиях ограниченного кругозора. «Сокол» имеет вентиляционный шланг для циркуляции воздуха внутри скафандра и кислородный шланг, обеспечивающий непосредственную подачу кислорода в подшлемное пространство (в гермошлем). Также есть переносная вентиляционная установка для подачи воздуха в скафандр.

Между тем подготовка к полету выходит на финальную стадию: 9 июля сотрудники Роскосмоса осмотрели корабль, выполнили накатку на него головного обтекателя и подготовили сборочно-защитный блок к контролю стартовой готовности.

Фото: t.me/s/roscosmos_gk

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Ранее компании Axiom Space и Prada представили скафандр, предназначенный для защиты астронавтов во время планируемой лунной миссии Artemis IV. Разработка скафандра обошлась НАСА более чем в 200 миллионов долларов. Летчик-космонавт Федор Юрчихин назвал представленные для лунной программы НАСА костюмы вульгарностью. Герой России ясно дал понять, что не приветствует подобные коллаборации в отечественной ракетно-космической отрасли.