По данным информатора, новинка будет поддерживать проводную и беспроводную зарядку.

Компания Xiaomi готовится к предстоящему запуску своей новой флагманской линейки Xiaomi 18, данными о характеристиках которой, в частности модели Xiaomi 18 Pro, продолжает делиться информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.

Xiaomi 17 Pro. Источник фото: GSMArena

Утверждается, что смартфон Xiaomi 18 Pro, который придёт на смену Xiaomi 17 Pro, обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, сравнительно небольшим плоским дисплеем высокой чёткости со скруглёнными углами, обрамлённым ультратонкими симметричными рамками, и батареей ёмкостью не менее 7000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт проводной зарядки. Также устройство будет поддерживать беспроводную зарядку

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По данным информатора, новинка получит 200-Мп основную камеру со сверхбольшим сенсором и 200-Мп телеобъектив-макрокамеру, оснащённую большим датчиком. Модель обзаведётся улучшенными двойными динамиками и «относительно большим» вибромотором.

Ожидается, что смартфоны серии Xiaomi 18 дебютируют в сентябре, став первыми моделями на базе SoC линейки Snapdragon 8 Elite Gen 6.