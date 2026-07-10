Компания Xiaomi готовится к предстоящему запуску своей новой флагманской линейки Xiaomi 18, данными о характеристиках которой, в частности модели Xiaomi 18 Pro, продолжает делиться информатор Digital Chat Station, пишет издание GSMArena.
Утверждается, что смартфон Xiaomi 18 Pro, который придёт на смену Xiaomi 17 Pro, обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, сравнительно небольшим плоским дисплеем высокой чёткости со скруглёнными углами, обрамлённым ультратонкими симметричными рамками, и батареей ёмкостью не менее 7000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт проводной зарядки. Также устройство будет поддерживать беспроводную зарядку
По данным информатора, новинка получит 200-Мп основную камеру со сверхбольшим сенсором и 200-Мп телеобъектив-макрокамеру, оснащённую большим датчиком. Модель обзаведётся улучшенными двойными динамиками и «относительно большим» вибромотором.
Ожидается, что смартфоны серии Xiaomi 18 дебютируют в сентябре, став первыми моделями на базе SoC линейки Snapdragon 8 Elite Gen 6.