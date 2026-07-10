Компания AMD планирует официально представить своё новое поколение процессоров на мероприятии Advancing AI, начало которого состоится менее чем через две недели, пишет издание VideoCardz.
Как заявил технический директор AMD Марк Папермастер (Mark Papermaster), процессоры на базе архитектуры Zen 6 будут презентованы уже 22-23 июля текущего года. При этом первыми дебютируют серверные модели AMD EPYC 6-го поколения под кодовым названием Venice. Они станут частью стоечной платформы искусственного интеллекта AMD Helios и будут работать совместно с ускорителями AMD Instinct MI455 и сетевым оборудованием AMD Pensando.
Ранее в AMD сообщили, что процессоры AMD Venice на базе Zen 6 получат до 256 ядер и ряд улучшений, благодаря чему производительность по сравнению с платформой предшествующего поколения увеличится в 1,7 раза, а пропускная способность повысится до 1,6 ТБ/с. Процессоры AMD EPYC 6-го поколения станут первыми высокопроизводительными продуктами компании, изготовленными по 2-нм техпроцессу TSMC.
Издание отмечает, что анонса потребительских процессоров на основе архитектуры Zen 6 в ближайшее время, судя по всему, ждать не стоит, так как AMD отдаёт предпочтение крупным партнёрам и инвесторам.