Производитель начнёт с процессоров семейства Venice.

Компания AMD планирует официально представить своё новое поколение процессоров на мероприятии Advancing AI, начало которого состоится менее чем через две недели, пишет издание VideoCardz.

Источник фото: VideoCardz

Как заявил технический директор AMD Марк Папермастер (Mark Papermaster), процессоры на базе архитектуры Zen 6 будут презентованы уже 22-23 июля текущего года. При этом первыми дебютируют серверные модели AMD EPYC 6-го поколения под кодовым названием Venice. Они станут частью стоечной платформы искусственного интеллекта AMD Helios и будут работать совместно с ускорителями AMD Instinct MI455 и сетевым оборудованием AMD Pensando.

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Ранее в AMD сообщили, что процессоры AMD Venice на базе Zen 6 получат до 256 ядер и ряд улучшений, благодаря чему производительность по сравнению с платформой предшествующего поколения увеличится в 1,7 раза, а пропускная способность повысится до 1,6 ТБ/с. Процессоры AMD EPYC 6-го поколения станут первыми высокопроизводительными продуктами компании, изготовленными по 2-нм техпроцессу TSMC.

Издание отмечает, что анонса потребительских процессоров на основе архитектуры Zen 6 в ближайшее время, судя по всему, ждать не стоит, так как AMD отдаёт предпочтение крупным партнёрам и инвесторам.