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kefirNET
Timex представила дайверские титановые часы Deepwater Meridian 300
Заявленная водонепроницаемость - до 300 метров...
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Компания Timex расширила линейку профессиональных аксессуаров, анонсировав механические часы для дайвинга Deepwater Meridian 300 Titanium HEV Automatic. Модель ориентирована на использование в сложных условиях и отличается от привычных бюджетных кварцевых устройств бренда применением премиальных материалов. Заказ новинки на американском рынке доступен по цене 999 долларов.

Автор изображения: Timex

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Корпус часов диаметром 44 миллиметра и толщиной 15 миллиметров изготовлен из титана пятого класса. Использование этого сплава позволило снизить общий вес аксессуара при сохранении высокой прочности и твердости поверхности. Однонаправленный вращающийся безель, предназначенный для замера времени погружения, оснащен керамической вставкой. Циферблат защищен сапфировым стеклом с антибликовым покрытием.

Устройство имеет водонепроницаемость на глубинах до 300 метров. Для обеспечения герметичности в конструкции применены завинчивающаяся задняя крышка и заводная головка с защитными выступами. На боковой стороне корпуса в положении "10 часов" установлен автоматический гелиевый клапан, который стравливает скопившийся во время декомпрессии газ, тем самым предотвращая повреждение стекла из-за внутреннего давления.

Автор изображения: Timex

Внутри корпуса установлен японский автоматический механизм Miyota 8215 на 21 камне с возможностью ручного завода. Запас хода устройства составляет 40 часов. Модель выпускается в двух версиях: с классическим черным циферблатом и светящимися метками, а также с зеленым циферблатом, поверхность которого полностью покрыта люминесцентным составом для лучшей читаемости в темноте. Обе модификации поставляются на текстурированном каучуковом ремешке шириной 20 миллиметров с системой быстрого снятия без использования инструментов.

#часы #дайвинг #timex #deepwater meridian 300 titanium hev automatic
Источник: gizmochina.com
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