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kosmos_news
В России создан мощный двухпроцессорный сервер на базе отечественных 16-ядерных «Эльбрус-16С»
Сервер предназначен для построения защищенных узлов критической информационной инфраструктуры.
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Компания «Ситроникс Групп» объявила о запуске рабочей модели серверной платформы на базе 16-ядерных микропроцессоров «Эльбрус-16С». Интегральные микросхемы поставляет частная компания МЦСТ (Московский центр SPARC-технологий).
Изображение: bitblaze.ru

Сообщается, что такие серверы призваны обеспечить безопасную эксплуатацию узлов информационных сетей и систем, обеспечивающих бесперебойную работу важнейших государственных и экономических сфер, которые защищаются от кибератак.

В сервере SIT SRE-2216-D-M-PSU установлены два чипа «Эльбрус» с тактовой скоростью до 2 ГГц. Оборудование призвано решать ряд ресурсоемких задач, в том числе виртуализацию, облачные вычисления и обработку огромных объемов разнородной информации.

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В настоящее время первый образец сервера на базе «Эльбрус-16С» тестируется на совместимость с продуктом одного из крупнейших поставщиков отечественного ПО. С оригинальной российской архитектурой процессоров «Эльбрус» совместим широкий спектр отечественных ОС, в том числе «Эльбрус Линукс» от МЦСТ, «Альт» («Базальт СПО»), «РЕД ОС» и «Астра Линукс».

В пресс-релизе сказано, что сервер имеет стандартный размер для стоечного оборудования (форм-фактор 2U). У сервера есть 16 слотов для ОЗУ с возможностью расширения до 2048 Гб. Дисковая подсистема позволяет разместить до 24 твердотельных накопителей (SSD) и жестких дисков (HDD). Энергоснабжение обеспечивается двумя блоками питания мощностью 1000 Вт, охлаждение процессоров реализовано пассивным способом с использованием алюминиевых радиаторов.

16-ядерные «эльбрусы» в сервере обеспечивают существенный рост производительности. Также в соответствии с современными стандартами в ИТ-инфраструктуре реализована технология, позволяющая создавать и управлять виртуальными машинами (VM) с использованием аппаратной поддержки процессора. В МЦСТ заявили, что тестирования SIT SRE-2216-D-M-PSU в лабораторных условиях прошли успешно.


#россия #процессоры #эльбрус #сервер
Источник: sitronics.com
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