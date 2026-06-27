SpaceX планирует построить в Техасе газопровод Starpipe длиной около 13 километров для снабжения стартовой площадки Starship природным газом.

SpaceX продолжает расширять инфраструктуру вокруг своей базы в Техасе. Новые документы показывают, что компания готовится обеспечить будущие запуски Starship собственной системой поставок топлива.

REUTERS / Brendan McDermid

Согласно документам, которые дочерняя компания SpaceX Lone Star Mineral Development подала в Техасскую железнодорожную комиссию, строительство газопровода Starpipe может начаться уже в следующем месяце. Магистраль протяженностью около 13 километров соединит существующую газовую инфраструктуру со стартовыми площадками Starbase. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 26 января.

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Проект связан с планами увеличить частоту запусков Starship. Сейчас каждая подготовка ракеты требует доставки примерно 2,4 миллиона литров жидкого метана сотнями автоцистерн, что ограничивает темпы работы. Новый трубопровод позволит отказаться от такой схемы и организовать постоянное снабжение топливом.

Инженерные документы также предусматривают строительство на территории Starbase установки по сжижению природного газа для получения жидкого метана непосредственно рядом со стартовым комплексом. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл ранее заявляла, что компания рассматривает строительство собственной топливной инфраструктуры и не исключает добычу природного газа.

По данным Reuters, с 2023 года SpaceX заключила более ста договоров аренды на добычу нефти и газа в Техасе. При этом специалисты отмечают, что разработка собственных месторождений потребует опыта, которого у компании пока нет. В таком случае Starpipe станет альтернативным способом обеспечить поставки топлива.

Диаметр трубопровода указывает на запас пропускной способности, превышающий объем, необходимый для 25 ежегодных запусков Starship, которые сейчас разрешает Федеральное управление гражданской авиации США.