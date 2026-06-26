Британская компания McMurtry Automotive представила тизер серийной версии электромобиля Speirling с системой вентиляторов для создания прижимной силы. Презентация модели PURE состоится на следующей неделе, выпуск ограничат 100 экземплярами.

McMurtry Automotive прославилась прототипом электромобиля с вентиляторами, который устанавливал рекорды на трассах. Теперь компания показала тизер серийной версии под названием Speirling PURE. Полная презентация пройдет на следующей неделе.

Фото: McMurtry

В основе концепции автомобиля лежит физический трюк. Под днищем установлены мощные вентиляторы, которые выталкивают воздух и создают зону низкого давления. Это присасывает машину к асфальту, увеличивая сцепление без увеличения веса. Концепцию использовали в гонках еще в 1970-х, но затем запретили. McMurtry перенес технологию на электромобиль.

Фото: McMurtry

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Прототип дебютировал на фестивале скорости в Гудвуде в 2022 году и установил абсолютный рекорд трассы. Автомобиль оснащен двумя электродвигателями общей мощностью 1000 лошадиных сил, весит 1000 килограммов и создает 2000 килограммов прижимной силы. Этого достаточно, чтобы машина могла ехать вверх ногами.

Фото: McMurtry

Фото: McMurtry

Серийная версия получила название Speirling PURE. Компания утверждает, что на 95% состоит из новых компонентов по сравнению с прототипом. Тираж ограничат не более чем 100 экземплярами. Цена составит 1,32 миллиона $ за каждый. Поставки планируют начать к концу года.

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Автомобиль сохранил характерные черты: одноместный салон и большое заднее антикрыло. Доступно семь вариантов окраски. Название Spéirling происходит от старого гэльского слова, означающего «гроза». Короткий тизерный ролик сопровождается свистящим звуком вентиляторов. Полные технические характеристики раскроют на презентации на следующей неделе.