Новый отчет Standard Chartered содержит сразу несколько долгосрочных ценовых ориентиров для криптовалютного рынка. Среди них оказался токен Aave, который аналитики банка рассматривают как один из активов, способных значительно изменить стоимость к концу десятилетия.
Изображение - ChatGPT
Standard Chartered начал аналитическое сопровождение AAVE с прогнозной целью 3500$ к концу 2030 года. На момент выхода отчета этот токен торговался примерно по 70$. По расчетам банка, рост может идти постепенно: сначала до 180$ в конце текущего года, затем до 600$, 1200$ и 2200$ в следующие три года.
Aave представляет собой платформу DeFi для автоматизированного кредитования и получения займов без прямого участия человека. При этом проект недавно столкнулся с проблемами после атаки на связанную с экосистемой платформу KelpDAO, которая повлияла на ликвидность.
После этого объем депозитов Aave снизился с 44 млрд$ до 23 млрд$, а активные кредиты сократились с 18 млрд$ до 9,5 млрд$. Standard Chartered считает, что ситуация постепенно улучшается благодаря новой системе оценки рисков и восстановлению интереса пользователей.
Банк также прогнозирует рост рынка токенизированных активов в DeFi до 2,7 трлн$ к 2030 году. По оценке Standard Chartered, развитие этого направления может поддержать доходы Aave, так как платформа получает комиссии от операций кредитования.
В отчете также указаны возможные цели для Ethereum на уровне 40 000$ и Bitcoin на уровне 500 000$. При этом аналитики отмечают, что прогноз зависит от дальнейшего роста институционального использования DeFi и состояния рынка цифровых активов.