Банк Standard Chartered представил прогноз по стоимости крупнейших цифровых активов к концу 2030 года.

Новый отчет Standard Chartered содержит сразу несколько долгосрочных ценовых ориентиров для криптовалютного рынка. Среди них оказался токен Aave, который аналитики банка рассматривают как один из активов, способных значительно изменить стоимость к концу десятилетия.

Изображение - ChatGPT

Standard Chartered начал аналитическое сопровождение AAVE с прогнозной целью 3500$ к концу 2030 года. На момент выхода отчета этот токен торговался примерно по 70$. По расчетам банка, рост может идти постепенно: сначала до 180$ в конце текущего года, затем до 600$, 1200$ и 2200$ в следующие три года.

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Aave представляет собой платформу DeFi для автоматизированного кредитования и получения займов без прямого участия человека. При этом проект недавно столкнулся с проблемами после атаки на связанную с экосистемой платформу KelpDAO, которая повлияла на ликвидность.

После этого объем депозитов Aave снизился с 44 млрд$ до 23 млрд$, а активные кредиты сократились с 18 млрд$ до 9,5 млрд$. Standard Chartered считает, что ситуация постепенно улучшается благодаря новой системе оценки рисков и восстановлению интереса пользователей.

Банк также прогнозирует рост рынка токенизированных активов в DeFi до 2,7 трлн$ к 2030 году. По оценке Standard Chartered, развитие этого направления может поддержать доходы Aave, так как платформа получает комиссии от операций кредитования.

В отчете также указаны возможные цели для Ethereum на уровне 40 000$ и Bitcoin на уровне 500 000$. При этом аналитики отмечают, что прогноз зависит от дальнейшего роста институционального использования DeFi и состояния рынка цифровых активов.