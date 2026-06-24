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Global_Chronicles
OpenAI разработала первый специализированный чип Jalapeño для ИИ-задач всего за девять месяцев
Компания OpenAI представила первый специализированный чип для искусственного интеллекта под названием Jalapeño. Разработка процессора от первоначального проекта до готового образца заняла девять месяцев.
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OpenAI впервые вышла за рамки использования готовых аппаратных решений и представила собственный процессор для работы с искусственным интеллектом. Чип Jalapeño создавали специально для вычислений, связанных с языковыми моделями. По данным компании, проектирование, создание и подготовка производства заняли девять месяцев.

Фото: OpenAI

Чип получил название Jalapeño Intelligence Processor. Его разработали как первый ускоритель искусственного интеллекта OpenAI в составе многопоколенной вычислительной платформы. Производством занимается Broadcom, а Celestica и Broadcom будут помогать с внедрением технологии в промышленные системы. OpenAI указывает, что Jalapeño создавали не как универсальный ускоритель, а как решение для современных и будущих LLM. Чип ориентирован на системы, которые используются в ChatGPT, Codex, API и будущих агентных продуктах компании.

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Инженерные образцы уже работают с задачами машинного обучения, включая GPT-5.3-Codex-Spark. OpenAI пока не раскрывает все технические характеристики, но сообщает о готовности первых платформ к развертыванию к концу 2026 года. Компания также рассматривает Jalapeño как часть собственной вычислительной инфраструктуры, которая позволит развивать ИИ-системы с использованием специализированного оборудования.

#искусственный интеллект #ии #openai #broadcom #asic #llm #ии-чип #celestica #jalapeño
Источник: wccftech.com
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