OpenAI впервые вышла за рамки использования готовых аппаратных решений и представила собственный процессор для работы с искусственным интеллектом. Чип Jalapeño создавали специально для вычислений, связанных с языковыми моделями. По данным компании, проектирование, создание и подготовка производства заняли девять месяцев.
Фото: OpenAI
Чип получил название Jalapeño Intelligence Processor. Его разработали как первый ускоритель искусственного интеллекта OpenAI в составе многопоколенной вычислительной платформы. Производством занимается Broadcom, а Celestica и Broadcom будут помогать с внедрением технологии в промышленные системы. OpenAI указывает, что Jalapeño создавали не как универсальный ускоритель, а как решение для современных и будущих LLM. Чип ориентирован на системы, которые используются в ChatGPT, Codex, API и будущих агентных продуктах компании.
Инженерные образцы уже работают с задачами машинного обучения, включая GPT-5.3-Codex-Spark. OpenAI пока не раскрывает все технические характеристики, но сообщает о готовности первых платформ к развертыванию к концу 2026 года. Компания также рассматривает Jalapeño как часть собственной вычислительной инфраструктуры, которая позволит развивать ИИ-системы с использованием специализированного оборудования.