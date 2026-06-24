Компания OpenAI представила первый специализированный чип для искусственного интеллекта под названием Jalapeño. Разработка процессора от первоначального проекта до готового образца заняла девять месяцев.

OpenAI впервые вышла за рамки использования готовых аппаратных решений и представила собственный процессор для работы с искусственным интеллектом. Чип Jalapeño создавали специально для вычислений, связанных с языковыми моделями. По данным компании, проектирование, создание и подготовка производства заняли девять месяцев.

Фото: OpenAI

Чип получил название Jalapeño Intelligence Processor. Его разработали как первый ускоритель искусственного интеллекта OpenAI в составе многопоколенной вычислительной платформы. Производством занимается Broadcom, а Celestica и Broadcom будут помогать с внедрением технологии в промышленные системы. OpenAI указывает, что Jalapeño создавали не как универсальный ускоритель, а как решение для современных и будущих LLM. Чип ориентирован на системы, которые используются в ChatGPT, Codex, API и будущих агентных продуктах компании.

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Инженерные образцы уже работают с задачами машинного обучения, включая GPT-5.3-Codex-Spark. OpenAI пока не раскрывает все технические характеристики, но сообщает о готовности первых платформ к развертыванию к концу 2026 года. Компания также рассматривает Jalapeño как часть собственной вычислительной инфраструктуры, которая позволит развивать ИИ-системы с использованием специализированного оборудования.