Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Nvidia предложила для экономии охлаждать дата-центры водой с температурой 45 °C
Nvidia представила систему жидкостного охлаждения для процессоров Rubin с температурой теплоносителя горячее, чем в джакузи"
реклама

В дата-центрах привыкли охлаждать серверы ледяной водой. Nvidia предлагает пересмотреть этот подход. Их новая система работает при +45 °C — это горячее, чем вода в джакузи. На выходе температура поднимается до +55 °C. Инженеры уверены: этих значений достаточно, чтобы справиться с нагревом новых процессоров Rubin.

Изображение - ChatGPT

Традиционные системы с чиллерами забирают до 40% всей электроэнергии дата-центра. Воздушное охлаждение тоже затратно и вдобавок создает шум. Но главная проблема — вода. Открытые системы теряют ее из-за испарения. Новое решение Nvidia замкнутое: жидкость заливают один раз, и она циркулирует без потерь весь срок службы объекта.

реклама

По сути, центры обработки данных смогут использовать наружный воздух для отвода тепла. Если температура на улице ниже 45 °C, чиллеры не нужны. В регионах с жарким климатом их придется включать, но всего несколько раз в год. При этом каждый градус повышения целевой температуры чиллера дает 4% экономии электричества. Переход с привычных 21–24 °C на рекомендованные Nvidia 45 °C дает серьезную разницу в при оплате за электроэнергию.

Этот шаг помогает решить проблему, из-за которой местные власти задерживали ввод более 75 дата-центров в начале года. Но внедрение новой системы потребует времени. Старые проекты придется перестраивать, новые — перепроектировать. Пока охлаждение Nvidia не станет отраслевым стандартом, сопротивление сохранится.

И все же полного решения проблем нет. Сами графические процессоры потребляют огромное количество электричества. В США большую часть энергии дают электростанции на ископаемом топливе, которые сами расходуют воду. Газовые турбины воду не тратят, но жители жалуются на выбросы. Иначе говоря, новая система — шаг в правильном направлении, но не панацея.

#nvidia #жидкостное охлаждение #дата-центры #энергоэффективность #чипы rubin
Источник: tomshardware.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Основатель ТК «Царьград» призвал разблокировать Telegram и временно отказался от мессенджера «Макс»
В Гонконге открылся круглосуточный магазин без персонала — только один человекоподобный робот
Производство Ту-214 ведётся вручную вопреки планам конвейеризации
Первая созданная с помощью вайб-кодинга MMORPG World of ClaudeCraft вышла в открытом доступе
Niva Legend выйдет в четырёх комплектациях с новым 1,8-литровым двигателем
«Яндекс Фабрика» выпустила три новые модели велосипедов Raskat
Вышел трейлер военного фильма «Пересечение» о знаменитой битве Красной армии Китая на реке Чишуй
Samsung распространяет ChatGPT среди сотрудников для автоматизации и программирования
Bloomberg: Отказ ЕС от российского газа привёл к энергетической зависимости от США
На китайском руднике создали 140-тонный карьерный самосвал с самой большой в мире сменной батареей
Потопленный японский корабль «Хофуку Мару» времен Второй мировой найден у берегов Филиппин
Плазменная технология превращает влажную кофейную гущу в топливо за 90 секунд
Энтузиаст поделился опытом сборки топового компьютера за 130 000 рублей из комплектующих с Авито
Эксперты сравнили fps и качество между FSR 4.1.1 и предыдущими версиями на видеокартах RX 7000
Эксперт сравнил производительность RX 9060 XT на PCIe 5.0, 4.0 и 3.0 в современных играх
Canyon покажет концепт шоссейного велосипеда с интеллектуальной системой анализа дорожной обстановки
Стоимость мобильного процессора MediaTek Dimensity 9600 Pro может превысить $216
Гибернация в Windows 11 — режим экономии энергии может существенно сократить ресурс SSD‑накопителя
Двигатели ПД-8 и ПД-14 проходят доводку: от высокотемпературных тестов до снижения стоимости
Археологи обнаружили в среднем Египте две гробницы возрастом 5000 лет

Популярные статьи

Опыт использования Ryzen 5 5600X в 2026 году — хватает ли шести ядер AM4 для игр и работы
Какой Xbox Series S купить в 2026 году – ревизии, модели и важные нюансы
Обзор Holoswim Solla Wave AI Music
Steam Machine за $1500 – настоящий «подарок» для геймеров и поклонников Valve
Обзор игровой сборки MSI на базе корпуса MAG PANO 130R PZ и блока питания MAG A750GLS PCIE5
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter