Nvidia представила систему жидкостного охлаждения для процессоров Rubin с температурой теплоносителя горячее, чем в джакузи"

В дата-центрах привыкли охлаждать серверы ледяной водой. Nvidia предлагает пересмотреть этот подход. Их новая система работает при +45 °C — это горячее, чем вода в джакузи. На выходе температура поднимается до +55 °C. Инженеры уверены: этих значений достаточно, чтобы справиться с нагревом новых процессоров Rubin.

Изображение - ChatGPT

Традиционные системы с чиллерами забирают до 40% всей электроэнергии дата-центра. Воздушное охлаждение тоже затратно и вдобавок создает шум. Но главная проблема — вода. Открытые системы теряют ее из-за испарения. Новое решение Nvidia замкнутое: жидкость заливают один раз, и она циркулирует без потерь весь срок службы объекта.

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По сути, центры обработки данных смогут использовать наружный воздух для отвода тепла. Если температура на улице ниже 45 °C, чиллеры не нужны. В регионах с жарким климатом их придется включать, но всего несколько раз в год. При этом каждый градус повышения целевой температуры чиллера дает 4% экономии электричества. Переход с привычных 21–24 °C на рекомендованные Nvidia 45 °C дает серьезную разницу в при оплате за электроэнергию.

Этот шаг помогает решить проблему, из-за которой местные власти задерживали ввод более 75 дата-центров в начале года. Но внедрение новой системы потребует времени. Старые проекты придется перестраивать, новые — перепроектировать. Пока охлаждение Nvidia не станет отраслевым стандартом, сопротивление сохранится.

И все же полного решения проблем нет. Сами графические процессоры потребляют огромное количество электричества. В США большую часть энергии дают электростанции на ископаемом топливе, которые сами расходуют воду. Газовые турбины воду не тратят, но жители жалуются на выбросы. Иначе говоря, новая система — шаг в правильном направлении, но не панацея.