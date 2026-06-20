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Global_Chronicles
Nothing отложила разработку CMF Phone 2 Pro из-за роста цен на память
Соучредитель Nothing Акис Эвангелидис сообщил, что компания отложила разработку CMF Phone 2 Pro из-за резкого удорожания оперативной памяти и накопителей. Затраты на компоненты выросли более чем на 90%, что не позволяет сохранить бюджетную цену устройства.
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Компания Nothing столкнулась с проблемой, которая меняет планы многих производителей бюджетных смартфонов. Цены на память резко пошли вверх, и это напрямую влияет на возможность выпускать доступные устройства. Ситуация затронула и суббренд CMF, который делал ставку на соотношение цены и характеристик.

 

Изображение: GizmoChina 

Эвангелидис заявил, что команда работала над преемником CMF Phone 2 Pro, но растущие затраты на компоненты сделали обновление экономически нецелесообразным. По его словам, компания предпочла не выпускать продукт, которым не сможет гордиться. Оригинальный CMF Phone 2 Pro вышел в 2025 году по цене около 259 € и получил чипсет MediaTek Dimensity 7300 Pro, 120-герцевый AMOLED-экран и емкий аккумулятор.

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Скачок цен на память в начале 2026 года, по некоторым данным, превысил 90%. Основная причина — высокий спрос со стороны дата-центров, работающих с искусственным интеллектом. Та же проблема затронула и основной бренд Nothing. Генеральный директор Карл Пей отмечал, что стоимость памяти почти удвоилась, что повлияло на такие модели, как Phone (4a). Многие производители замедляют выпуск новых устройств или пересматривают планы в бюджетном и среднем сегментах.

Несмотря на отказ от CMF Phone 2 Pro, CMF анонсировала новые продукты и категории, которые появятся к концу 2026 года. По данным инсайдера Йогеша Брара, отложенный проект может трансформироваться в нечто вроде Nothing Phone (4a) Lite с выходом уже в следующем месяце. Это позволит сохранить ценовую гибкость в сегменте около 25 000 рупий (эквивалентно ≈ 19430 ₽ по курсу ЦБ РФ на 20.06.2026). Пока же CMF Phone 2 Pro останется на рынке дольше, чем планировалось изначально.

#смартфоны #mediatek #память #dram #nothing #cmf #бюджетные смартфоны #cmf phone 2 pro #акис эвангелидис
Источник: gizmochina.com
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