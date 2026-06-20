Компания Gmktec раскрыла характеристики мини-ПК Evo-X3 и подтвердила его мировой запуск 29 июня.

Производители компактных компьютеров все чаще ориентируются на пользователей, которым нужны локальные вычисления для искусственного интеллекта и профессиональных задач. Новая модель Gmktec относится именно к этому сегменту.





Изображение: GizmoChina Изображение: GizmoChina

Компания Gmktec анонсировала мини-ПК Evo-X3, глобальный релиз которого состоится 29 июня. Новинка основана на аппаратной платформе Evo-X2, однако получила дополнительные возможности для расширения конфигурации.

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Внутри корпуса размером примерно с PlayStation 4 установлен процессор AMD (Advanced Micro Devices) Ryzen AI Max+ 395. Чип использует архитектуру Zen 5 и предлагает 16 ядер с поддержкой 32 потоков. За графику отвечает встроенное решение Radeon 8060S на базе RDNA 3.5.

Изображение: GizmoChina

Производитель предусмотрел конфигурации с объемом оперативной памяти LPDDR5X до 128 ГБ и частотой 8000 МГц. Для хранения данных доступны два слота PCIe 4.0 M.2 общей емкостью до 4 ТБ.

Главным отличием Evo-X3 стал разъем OCuLink с интерфейсом PCIe Gen4 x4. Он позволяет подключать внешние видеокарты серий RTX 40 и RTX 50 для более ресурсоёмких вычислений и работы с трехмерной графикой.

Компания также интегрировала программную платформу Claw+Wrangler AI. Для охлаждения 140-ваттного процессора используются три тепловые трубки и два вентилятора. Среди интерфейсов присутствуют Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 и сетевой порт 2,5 Гбит/с.