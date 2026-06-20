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Global_Chronicles
Игра на выживание с открытым миром Prologue: Go Wayback! стала бесплатной и с финальным обновлением
Компания PlayerUnknown объявила, что Prologue: Go Wayback! больше не требует покупки и доступна всем пользователям бесплатно. Вместе с этим разработчики выпустили последнее обновление и рассказали о дальнейших планах команды.
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Судьба Prologue: Go Wayback! заметно изменилась всего через несколько недель после сообщений о прекращении активной разработки проекта. Теперь команда сосредоточилась на поиске нового формата работы и поддержке уже выпущенной версии игры.

 Изображение: PlayerUnknown

Компания PlayerUnknown сообщила, что Prologue: Go Wayback!, находящаяся в раннем доступе, стала бесплатной для всех пользователей. Ранее игра продавалась по цене 19,99 $.


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Заявление опубликовали в официальном аккаунте проекта в социальной сети X. Разработчики рассказали о сложностях с финансированием и отметили, что подобные проблемы затрагивают не только их студию. Следующим этапом они назвали работу в составе меньшей команды и поиск партнёров для дальнейшего развития проекта.


Одновременно авторы выпустили последнее обновление. В игру добавили функции Path и Trails с двумя альтернативными режимами, а также два новых предмета: переносной погодный монитор и водонепроницаемый спрей. Патч затронул и другие элементы игрового процесса. Разработчики улучшили систему приготовления пищи, переработали работу с жидкостями и обновили внешний вид готовых блюд. Будильники теперь расходуют меньше энергии, а сохранение состояния фонариков, батареек и зажигалок работает стабильнее.


Кроме того, команда доработала локализацию, расширила описания предметов, улучшила освещение, облака, туман и эффекты солнца и луны. Изменения также коснулись звука, удобства использования, стабильности работы и исправления ошибок.


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Источник: x.com
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