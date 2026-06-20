Компания PlayerUnknown объявила, что Prologue: Go Wayback! больше не требует покупки и доступна всем пользователям бесплатно. Вместе с этим разработчики выпустили последнее обновление и рассказали о дальнейших планах команды.

Судьба Prologue: Go Wayback! заметно изменилась всего через несколько недель после сообщений о прекращении активной разработки проекта. Теперь команда сосредоточилась на поиске нового формата работы и поддержке уже выпущенной версии игры.

Изображение: PlayerUnknown

Компания PlayerUnknown сообщила, что Prologue: Go Wayback!, находящаяся в раннем доступе, стала бесплатной для всех пользователей. Ранее игра продавалась по цене 19,99 $.





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Заявление опубликовали в официальном аккаунте проекта в социальной сети X . Разработчики рассказали о сложностях с финансированием и отметили, что подобные проблемы затрагивают не только их студию. Следующим этапом они назвали работу в составе меньшей команды и поиск партнёров для дальнейшего развития проекта.





Одновременно авторы выпустили последнее обновление. В игру добавили функции Path и Trails с двумя альтернативными режимами, а также два новых предмета: переносной погодный монитор и водонепроницаемый спрей. Патч затронул и другие элементы игрового процесса. Разработчики улучшили систему приготовления пищи, переработали работу с жидкостями и обновили внешний вид готовых блюд. Будильники теперь расходуют меньше энергии, а сохранение состояния фонариков, батареек и зажигалок работает стабильнее.





Кроме того, команда доработала локализацию, расширила описания предметов, улучшила освещение, облака, туман и эффекты солнца и луны. Изменения также коснулись звука, удобства использования, стабильности работы и исправления ошибок.



