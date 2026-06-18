Rockstar Games назначила дату начала приема предварительных заказов на Grand Theft Auto VI — 25 июня 2026 года. Релиз игры на PS5 и Xbox Series X/S запланирован на 19 ноября.

Игроки ждали этой новости несколько лет. Rockstar наконец объявила, когда можно будет оформить предзаказ на GTA 6. Дата релиза остается прежней — игра выйдет осенью этого года. Rockstar сообщила, что предварительные заказы на GTA 6 начнут принимать 25 июня ( смотреть в соцсети Х ).

Изображение - ChatGPT

Оформить их можно будет через цифровые магазины и у партнеров-ритейлеров. Сама игра появится на прилавках 19 ноября 2026 года — сначала только на PS5 и Xbox Series X/S. Пока неясно, сколько будет стоить игра. Аналитики и инсайдеры называют разные цифры — от 79,99 до 99,99 долларов США за версию с дополнительным контентом. Rockstar эти цифры не подтверждала.

Эксперты ожидают, что GTA 6 побьет все рекорды продаж. В Morgan Stanley прогнозируют 40 миллионов копий за первые четыре месяца. Другие аналитики называют 38 миллионов за год и выручку в 2,7$ миллиарда.

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Take-Two Interactive, материнская компания Rockstar, считает, что выход игры подстегнет продажи консолей. Это касается и базовых версий PS5 и Xbox, и более дорогих Pro-моделей. Правда, Rockstar пока не объявляла о специальных оптимизациях для них. Объявление даты предзаказа говорит о том, что разработка идет по плану. Вероятность переноса релиза на 2027 год сейчас снижается.