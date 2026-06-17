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Global_Chronicles
Китайский разработчик нашёл способ ускорить работу SSD в Linux на 5%
Инженер Bytedance Феннань Чанг передвинул две строки в коде ядра Linux. Это дало прирост производительности SSD-накопителей в тестах на 5%.
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В ядре Linux нашли операцию, которая тратила ресурсы памяти без дела. Китайский разработчик передвинул две строчки кода на несколько позиций ниже. Простой перенос решил проблему. Феннань Чанг трудится в компании Bytedance. Он изучал механизм iomap, который используется в файловых системах EXT4 и XFS. Этот механизм отвечает за связь данных в памяти с их физическим размещением на диске.

Изображение - ChatGPT

При высоких нагрузках функция обнуляла память после завершения цикла. Это создавало лишнюю работу и замедляло операции. Чанг перенёс вызов функции ниже по коду. Так он убрал неэффективный расход пропускной способности. Особенно заметной проблема становилась при случайном чтении с NVMe-накопителей через интерфейс io_uring. В синтетических тестах прирост достиг 5%.

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Насколько это повлияет на реальную работу, пока неясно. Мэйнтейнер подсистемы VFS Кристиан Браунер принял патч. Линус Торвальдс должен включить его в финальную версию. Релиз ядра 7.2 запланирован на середину августа.

#ssd #linux #производительность #nvme #bytedance #ядро #ext4 #iomap #xfs #феннань чанг
Источник: cnews.ru
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