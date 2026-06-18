Современные системы машинного зрения обычно распределяют сбор данных, хранение информации и вычисления между разными компонентами. Ученые из США предложили решение с механизмом памяти, который отчасти повторяет принципы ее регулирования в биологическом мозге и выполняет часть операций непосредственно в месте регистрации сигнала.
Изображение: Tom's Hardware
Команда инженерного колледжа Университета штата Орегон (Oregon State University) представила светочувствительное цифровое запоминающее устройство. Разработка использует фототранзистор, который объединяет функции датчика света, памяти и обработки сигналов. По словам руководителя проекта Ларри Ченга (Larry Cheng), устройство позволяет выполнять часть вычислений непосредственно на уровне сенсора.
Конструкция включает два материала. Оксидный полупроводник формирует канал для прохождения тока, а расположенный сверху органический слой реагирует на свет и создает электрические заряды. После воздействия света часть зарядов сохраняется внутри фоточувствительного слоя. Даже когда освещение исчезает, эти заряды продолжают влиять на электрический ток. Иначе говоря, устройство хранит информацию о ранее зафиксированном сигнале.
Исследователи также предусмотрели возможность управлять временем хранения данных. Небольшое напряжение изменяет положение зарядов относительно канала транзистора. При сближении с каналом память сохраняется дольше, при удалении эффект постепенно ослабевает. Авторы разработки считают, что такая схема может пригодиться для нейроморфных и внутрисенсорных вычислений. В подобных системах оборудование получает возможность временно сохранять и анализировать данные до их передачи в основной процессор.