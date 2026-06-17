Coherent приступила к расширению завода в Техасе для выпуска оптических компонентов. Продукция предназначена для систем NVIDIA, которые соединяют до 576 графических процессоров.

NVIDIA готовится к выпуску платформы Vera Rubin Ultra NVL576. Она объединит 576 GPU в восьми стойках. Для таких масштабов медь уже не подходит.

Изображение: WCCFTech

Coherent расширяет производство в Шермане, Техас. Предприятие будет выпускать 6-дюймовые пластины из фосфида индия. Они нужны для лазеров и оптических модулей, которые передают данные между чипами и серверами.

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На финансирование завода выделили 50 миллионов $ по программе CHIPS. Еще 17 миллионов $ поступили от властей Техаса и местных экономических структур. NVIDIA ранее заявляла о планах вложить до 500 миллиардов $ в ИИ-инфраструктуру внутри США.

Традиционные медные соединения на больших расстояниях теряют качество сигнала и потребляют много энергии. Оптика лишена этих недостатков. Одноразовые затраты на внедрение окупаются, после чего передача данных обходится почти бесплатно. Модули Coherent уже работают в коммутаторах NVIDIA Spectrum-X и Quantum-X. Внутри каждого — лазер на основе фосфида индия. С их помощью данные идут со скоростью света. Переход на оптику позволяет строить более энергоэффективные центры обработки данных.

Coherent и NVIDIA наращивают выпуск таких решений. Спрос на них растет вместе с масштабами ИИ-систем.