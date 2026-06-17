Qualcomm представила платформу Snapdragon Reality Elite для XR-устройств с акцентом на ИИ и энергоэффективность. Чип получил рост графической производительности и снижение рабочей температуры.

Компания Qualcomm обновила линейку платформ для устройств дополненной и виртуальной реальности. Новый чип ориентирован на более сложные вычисления прямо на носимых устройствах и работу с ИИ в реальном времени. Изображение: GizmoChina

Snapdragon Reality Elite рассчитан на умные очки и автономные XR-гарнитуры. Платформа делает ставку на локальную обработку данных и генеративные модели искусственного интеллекта без постоянной зависимости от облака.

По сравнению с Snapdragon XR2+ Gen 2 графический процессор стал быстрее примерно на 60%. Центральный процессор прибавил около 30%. При этом энергопотребление снизилось, а время автономной работы увеличилось до 20%.

Изображение: GizmoChina

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Отдельный акцент сделан на тепловом режиме. В нагрузке температура работы чипа падает до 12°C по сравнению с предыдущим поколением.

Нейронный процессор Hexagon получил заметный прирост. Его производительность достигла 48 TOPS, что соответствует росту примерно на 160%. Это позволяет обрабатывать языковые модели и задачи компьютерного зрения прямо на устройстве.

Платформа поддерживает экраны высокого разрешения до 4,4K на каждый глаз и частоту 90 Гц. Также реализована аппаратная трассировка лучей и улучшенная работа с видео в смешанной реальности.

Первые устройства на базе Snapdragon Reality Elite ожидаются к концу 2026 года. Среди проектов уже упоминаются решения от XREAL и Play for Dream, а Qualcomm продвигает программу Snapdragon START для ускорения разработки новых устройств.