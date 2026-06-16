Sharp представила свои первые умные часы Karada Mate Watch. Устройство не только фиксирует физическую активность, но и оценивает количество калорий, полученных с едой и напитками.

Японская компания Sharp решила выйти на рынок носимой электроники с устройством, которое делает акцент не только на активности пользователя, но и на контроле питания. Новинка получила ряд функций, редко встречающихся в обычных смарт-часах.

Изображение: Sharp

Вместе со смартфоном Aquos R11 компания Sharp показала свои первые умные часы Karada Mate Watch. Внешне модель выполнена в привычном для сегмента формате и предлагается в серебристом или золотистом металлическом корпусе.

Изображение: Sharp

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Главной особенностью часов стала система оценки потребляемых калорий. Для анализа часы используют биоэлектрический импедансный датчик, который отслеживает изменения, связанные с уровнем жидкости и сахара в организме. На основе этих данных устройство рассчитывает объем калорий, полученных с пищей и напитками.

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Изображение: Sharp

При этом часы также считают калории, которые пользователь расходует в течение дня. На экране отображается соотношение между потреблением и расходом энергии. Кроме того, часы контролируют уровень гидратации и напоминает о необходимости пить воду.

Изображение: Sharp

Модель получила 1,32-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 466×466 пикселей, GPS, датчик сердечного ритма, измерение SpO2, акселерометр, термометр и датчик освещенности. Корпус защищен от воды по стандарту 5 ATM.

Продажи Sharp Karada Mate Watch стартуют в Японии 9 июля 2026 года по цене 59 400 иен (эквивалентно ≈ 26880 ₽ по курсу ЦБ РФ на 16.06.2026). О запуске на других рынках компания пока не сообщала.